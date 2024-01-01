Захисники за добу знищили ще 750 російських окупантів
Сьогодні, 10:10
За добу Збройні сили України знищили ще 750 російських окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 375270 (+750) осіб,
– танків ‒ 6171 (+4) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10) од,
– артилерійських систем – 8868 (+14) од,
– РСЗВ – 967 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 654 (+0) од,
– літаків – 331 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),
– крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17) од,
– спеціальна техніка ‒ 1389 (+5)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 375270 (+750) осіб,
– танків ‒ 6171 (+4) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10) од,
– артилерійських систем – 8868 (+14) од,
– РСЗВ – 967 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 654 (+0) од,
– літаків – 331 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),
– крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17) од,
– спеціальна техніка ‒ 1389 (+5)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Захисники за добу знищили ще 750 російських окупантів
Сьогодні, 10:10
Monobank зазнав потужної DDoS-атаки: що відомо
Сьогодні, 09:47