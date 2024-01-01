Захисники за добу знищили ще 750 російських окупантів

Захисники за добу знищили ще 750 російських окупантів
За добу Збройні сили України знищили ще 750 російських окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 375270 (+750) осіб,

– танків ‒ 6171 (+4) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10) од,

– артилерійських систем – 8868 (+14) од,

– РСЗВ – 967 (+1) од,

– засоби ППО ‒ 654 (+0) од,

– літаків – 331 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),

– крилаті ракети ‒ 1818 (+0),

– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17) од,

– спеціальна техніка ‒ 1389 (+5)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники за добу знищили ще 750 російських окупантів
Сьогодні, 10:10
Monobank зазнав потужної DDoS-атаки: що відомо
Сьогодні, 09:47
Проїхав на червоний сигнал світлофора: У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 09:32
Росія не полишає спроб оточити Авдіївку: наші воїни відбили 14 атак, – Генштаб
Сьогодні, 09:04
Чи відновлять рекламний «Запорожець», який протаранила автівка у Луцьку: подробиці
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 365990 вояк Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 365990 вояк
09 січень, 09:10
Захисники за добу знищили ще 440 російських окупантів Захисники за добу знищили ще 440 російських окупантів
08 січень, 09:40
Захисники за добу знищили ще 790 російських окупантів Захисники за добу знищили ще 790 російських окупантів
05 січень, 09:10
За добу захисники знищили ще 680 російських окупантів, збили 73 крилаті ракети та 36 дронів За добу захисники знищили ще 680 російських окупантів, збили 73 крилаті ракети та 36 дронів
03 січень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захисники за добу знищили ще 750 російських окупантів
Сьогодні, 10:10
 0
Monobank зазнав потужної DDoS-атаки: що відомо
Сьогодні, 09:47
 0
Проїхав на червоний сигнал світлофора: У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 09:32
 0
Росія не полишає спроб оточити Авдіївку: наші воїни відбили 14 атак, – Генштаб
Сьогодні, 09:04
 0
Чи відновлять рекламний «Запорожець», який протаранила автівка у Луцьку: подробиці
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8