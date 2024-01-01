Захисники за добу знищили ще 750 російських окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 375270 (+750) осіб,



– танків ‒ 6171 (+4) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10) од,



– артилерійських систем – 8868 (+14) од,



– РСЗВ – 967 (+1) од,



– засоби ППО ‒ 654 (+0) од,



– літаків – 331 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),



– крилаті ракети ‒ 1818 (+0),



– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17) од,



– спеціальна техніка ‒ 1389 (+5)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу Збройні сили України знищили ще 750 російських окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 375270 (+750) осіб,– танків ‒ 6171 (+4) од,– бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10) од,– артилерійських систем – 8868 (+14) од,– РСЗВ – 967 (+1) од,– засоби ППО ‒ 654 (+0) од,– літаків – 331 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),– крилаті ракети ‒ 1818 (+0),– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17) од,– спеціальна техніка ‒ 1389 (+5)Дані уточнюються.

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