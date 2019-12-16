Проїхав на червоний сигнал світлофора: У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП

Проїзд на червоний та вчинення ДТП: патрульні склали адмінматеріали на нетверезого водія.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 19 січня, близько 17-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Кравчука та Домни Гордіюк сталася дорожньо-транспортна пригода.Патрульні, які прибули на місце, з’ясували, що 49-річний водій Skoda Fabia, рухаючись на заборонний червоний сигнал світлофора, не надав перевагу в русі транспортному засобу Renault Megane, який їхав на зелений.Під час спілкування з кермувальником Skoda поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест за допомогою приладу Драгер. Результат — 2, 31 проміле.Інспектори склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.