Проїхав на червоний сигнал світлофора: У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 09:32
Проїзд на червоний та вчинення ДТП: патрульні склали адмінматеріали на нетверезого водія.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 19 січня, близько 17-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Кравчука та Домни Гордіюк сталася дорожньо-транспортна пригода.
Патрульні, які прибули на місце, з’ясували, що 49-річний водій Skoda Fabia, рухаючись на заборонний червоний сигнал світлофора, не надав перевагу в русі транспортному засобу Renault Megane, який їхав на зелений.
Під час спілкування з кермувальником Skoda поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест за допомогою приладу Драгер. Результат — 2, 31 проміле.
Інспектори склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 19 січня, близько 17-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Кравчука та Домни Гордіюк сталася дорожньо-транспортна пригода.
Патрульні, які прибули на місце, з’ясували, що 49-річний водій Skoda Fabia, рухаючись на заборонний червоний сигнал світлофора, не надав перевагу в русі транспортному засобу Renault Megane, який їхав на зелений.
Під час спілкування з кермувальником Skoda поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест за допомогою приладу Драгер. Результат — 2, 31 проміле.
Інспектори склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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