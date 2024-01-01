Чи відновлять рекламний «Запорожець», який протаранила автівка у Луцьку: подробиці





Раніше автомобіль частенько знімали на фото і відео, фотографувалися біля нього, використовували у промороликах міста, йдеться в сюжеті 12 каналу, передає ІА



«На вулиці вже дуже пусто без нього», – каже співвласниця магазину Ганна Андрусяк.



ЗАЗ-965 – перший в історії український мікролітражний автомобіль, знаменитий «Запорожець» або, по-народному, горбатий.



Червоному автомобілю, який стояв у центрі міста, – більш як пів століття. Він випущений ще у 1967 році. У Луцьк приїхав на початку двохтисячних, пригадує співвласниця магазину.



«Він був в ідеальному стані. Він на ходовій. У нього всі деталі, абсолютно все рідне», – наголошує Ганна Андрусяк.



Усе почалося з бажання влаштувати незвичну рекламу. Ідею компактного ретроавтомобіля подав Ганнин дядько Юрій, який давно захоплюється колекціонуванням старих авто.



«Колись хотіли поставити замість цього «Запорожця» Volkswagen Beetle, але його більше пошкодували, бо він 45-го року народження, а цей «Запорожець» – 67-го», – говорить Ганна Андрусяк.



Знайшли горбатого в Умані. Там місцевий мешканець виставив раритет на продаж. Купили, пригнали в Луцьк своїм ходом. До речі, цей «Запорожець» до злощасної аварії був на ходу – своїми колесами щодня виїжджав на робоче місце.



Ганна пригадує, що їхні іноземні партнери були в неймовірному захваті, коли побачили автівку.



«Mario Bruni – це дуже відомий італійський бренд, у засновниках якого – два брати. Один із них був особисто знайомий із моєю мамою. Вони спілкувалися як партнери. І коли йому показали цей «Запорожець», показали, як його брендували під магазин, то він був у захваті. Це було багато років тому», – розповідає Ганна Андрусяк.



Італієць казав, що машина нагадала йому про дитинство, адже «Запорожець» подібний до Fiat 500, який водив його батько. Сентиментальний італієць так розчулився, що дав своїм українським партнерам – луцькому магазину Lamark – пожиттєву знижку на товар.



І от днями в «Запорожець» на швидкості в’їхало авто. Від удару вибило колесо й серйозно пошкодило ходову частину. Майстри запевнили, що їздити горбатий більше не зможе.



«Він не придатний до відновлення взагалі. Але, чесно кажучи, ми відчуваємо певний обов’язок повернути його, – звертає увагу Ганна. – Люди і цікавляться, і пишуть, і телефонують. Кажуть: відновлюйте. Ми дуже здивовані, бо вважали, що ніхто й не помітить зникнення «Запорожця».



Власники магазину нині шукають спосіб, щоб повернути колоритне раритетне авто на звичне місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Червоний «Запорожець» із черевиком на даху давно став звичним і яскравим елементом центру міста. Тепер ця рекламна інсталяція магазину Lamark серйозно понівечена – в неї на швидкості врізався автомобіль. Раритетну, але вже розбиту машину власники магазину забрали додому.Раніше автомобіль частенько знімали на фото і відео, фотографувалися біля нього, використовували у промороликах міста, йдеться в сюжеті 12 каналу, передає ІА Волинські новини «На вулиці вже дуже пусто без нього», – каже співвласниця магазинуЗАЗ-965 – перший в історії український мікролітражний автомобіль, знаменитий «Запорожець» або, по-народному, горбатий.Червоному автомобілю, який стояв у центрі міста, – більш як пів століття. Він випущений ще у 1967 році. У Луцьк приїхав на початку двохтисячних, пригадує співвласниця магазину.«Він був в ідеальному стані. Він на ходовій. У нього всі деталі, абсолютно все рідне», – наголошує Ганна Андрусяк.Усе почалося з бажання влаштувати незвичну рекламу. Ідею компактного ретроавтомобіля подав Ганнин дядько Юрій, який давно захоплюється колекціонуванням старих авто.«Колись хотіли поставити замість цього «Запорожця» Volkswagen Beetle, але його більше пошкодували, бо він 45-го року народження, а цей «Запорожець» – 67-го», – говорить Ганна Андрусяк.Знайшли горбатого в Умані. Там місцевий мешканець виставив раритет на продаж. Купили, пригнали в Луцьк своїм ходом. До речі, цей «Запорожець» до злощасної аварії був на ходу – своїми колесами щодня виїжджав на робоче місце.Ганна пригадує, що їхні іноземні партнери були в неймовірному захваті, коли побачили автівку.«Mario Bruni – це дуже відомий італійський бренд, у засновниках якого – два брати. Один із них був особисто знайомий із моєю мамою. Вони спілкувалися як партнери. І коли йому показали цей «Запорожець», показали, як його брендували під магазин, то він був у захваті. Це було багато років тому», – розповідає Ганна Андрусяк.Італієць казав, що машина нагадала йому про дитинство, адже «Запорожець» подібний до Fiat 500, який водив його батько. Сентиментальний італієць так розчулився, що дав своїм українським партнерам – луцькому магазину Lamark – пожиттєву знижку на товар.І от днями в «Запорожець» на швидкості в’їхало авто. Від удару вибило колесо й серйозно пошкодило ходову частину. Майстри запевнили, що їздити горбатий більше не зможе.«Він не придатний до відновлення взагалі. Але, чесно кажучи, ми відчуваємо певний обов’язок повернути його, – звертає увагу Ганна. – Люди і цікавляться, і пишуть, і телефонують. Кажуть: відновлюйте. Ми дуже здивовані, бо вважали, що ніхто й не помітить зникнення «Запорожця».Власники магазину нині шукають спосіб, щоб повернути колоритне раритетне авто на звичне місце.

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