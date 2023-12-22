Утилізація новорічних дерев у Луцькій громаді: куди подіти сосни і ялинки та хто їх збирає





Як розповів Олександр Мартинюк, викинуті хвойні дерева на центральних вулицях міста збирають працівники підприємства.



"В нас стоїть новий твердопаливний котел. Ми модернізували свою систему опалення на підприємстві та спалюємо. Спалюємо для того, щоб обігріти приміщення", — каже керівник ЖКП № 3.



Залишають ялинки та сосни поблизу сміттєвих баків мешканці одного з міських житлових комплексів, говорить двірниця Любов Щербатюк. "В цьому році небагато, дуже мало ялинок. Я бачила тільки одну біля смітника в целофані замотану. Дуже мало!" — сказала жінка.



Приймає від жителів громади очищені від прикрас новорічні дерева і Луцький зоопарк, розповіла директорка звіринця Людмила Денисенко. З її слів, уперше цього року до зоопарку підприємці привезли нереалізовані сосни та ялики.



"Ними було прийнято рішення не утилізувати, а віддати до зоопарку. Адже у зоопарку є декілька напрямків використання живої свіжої хвої: харчі для лося, оленів та кіз. Загорожа у вольєрах, де тварина може сховатись від снігу та вітру", — каже Людмила Денисенко.



Три штучні ялинки та прикраси принесли мешканці громади на станцію сортування відходів "Чистий Луцьк", зазначив фахівець зі зв’язків з громадськістю Павло Березюк.



Говорить: скляні іграшки зібрали в коробку, аби згодом вирішити, куди і як їх утилізувати.



"Окрім іграшок можуть привозити електричні штуки, гірлянди, з лампочками. Є спеціальний відсік – "Побутова техніка" і нам залишати, а вже наш працівник подивиться, що з ним робити", — сказав працівник Центру управління відходами.



Як додав керівник міського комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк, ялинки на території громади будуть збирати до 30 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді працівники підприємства "Луцькспецкомунтранс" збирають хвойні дерева після новорічних свят. Деревину рубають на дрова та використовують для потреб підприємства.Як розповів Суспільному виконувач обов'язків директора ЖКП № 3, викинуті хвойні дерева на центральних вулицях міста збирають працівники підприємства."В нас стоїть новий твердопаливний котел. Ми модернізували свою систему опалення на підприємстві та спалюємо. Спалюємо для того, щоб обігріти приміщення", — каже керівник ЖКП № 3.Залишають ялинки та сосни поблизу сміттєвих баків мешканці одного з міських житлових комплексів, говорить двірниця. "В цьому році небагато, дуже мало ялинок. Я бачила тільки одну біля смітника в целофані замотану. Дуже мало!" — сказала жінка.Приймає від жителів громади очищені від прикрас новорічні дерева і Луцький зоопарк, розповіла директорка звіринця. З її слів, уперше цього року до зоопарку підприємці привезли нереалізовані сосни та ялики."Ними було прийнято рішення не утилізувати, а віддати до зоопарку. Адже у зоопарку є декілька напрямків використання живої свіжої хвої: харчі для лося, оленів та кіз. Загорожа у вольєрах, де тварина може сховатись від снігу та вітру", — каже Людмила Денисенко.Три штучні ялинки та прикраси принесли мешканці громади на станцію сортування відходів "Чистий Луцьк", зазначив фахівець зі зв’язків з громадськістюГоворить: скляні іграшки зібрали в коробку, аби згодом вирішити, куди і як їх утилізувати."Окрім іграшок можуть привозити електричні штуки, гірлянди, з лампочками. Є спеціальний відсік – "Побутова техніка" і нам залишати, а вже наш працівник подивиться, що з ним робити", — сказав працівник Центру управління відходами.Як додав керівник міського комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс", ялинки на території громади будуть збирати до 30 січня.

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