У Польщі фермери планують перекрити всі дороги через імпорт зерна з України





Про це повідомляє



Зокрема фермери закликають своїх колег вийти на протест 24 січня та перекрити дороги по всій країні на дві години, починаючи з 12:00. Вони хочуть висловити свій протест проти імпорту зерна з України та проти ідей Європейського Союзу, які можуть суттєво обмежити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі.



Вже відомо, що в акції протесту візьмуть участь фермери з Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Липʼяни, Тщинсько-Здруй, Пшелевіце.



"Від імені правління Національної ради сільськогосподарських палат я підтримую акцію протесту, оголошену Солідарністю RI 24 січня 2024 року, і закликаю фермерів долучитися до спільно організованих заходів, - заявив президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі фермери анонсували масштабний протест, який планують провести 24 січня. Причина для нього погіршення ситуації в галузі і напливу агроімпорту з України.Про це повідомляє РБК-Україна Зокрема фермери закликають своїх колег вийти на протест 24 січня та перекрити дороги по всій країні на дві години, починаючи з 12:00. Вони хочуть висловити свій протест проти імпорту зерна з України та проти ідей Європейського Союзу, які можуть суттєво обмежити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі.Вже відомо, що в акції протесту візьмуть участь фермери з Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Липʼяни, Тщинсько-Здруй, Пшелевіце."Від імені правління Національної ради сільськогосподарських палат я підтримую акцію протесту, оголошену Солідарністю RI 24 січня 2024 року, і закликаю фермерів долучитися до спільно організованих заходів, - заявив президент Національної ради сільськогосподарських палат

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію