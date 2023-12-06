Сім'я полеглого волинського прикордонника отримала житло від президента

Дружина загиблого військовослужбовця з Волині, Героя України,отримала від президентасертифікат на придбання житла.На церемонію вручення, яка відбулася 19 січня в Маріїнському палаці в Києві, жінка приїхала разом із синомта донькоюЯк повідомили у Волинському прикордонному загоні, волинянин, старший майстер-сержант, загинув від поранень, отриманих від вибуху ворожої міни 15 січня 2023 року, захищаючи місто Бахмут.Максим Стрижак був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно. Також указом президента України в серпні 2023 року йому надали звання "Герой України" (посмертно) з удостоєнням ордена "Золота Зірка".Зараз дружина загиблого прикордонника разом із дітьми проживає в Нововолинську. Сюди вони переїхали з міста Золоте Луганської області невдовзі після початку повномасштабної війни."Максим був на реабілітації після отриманих поранень, ми приїхали у Нововолинськ і нам припало до душі це місто — вирішили в ньому оселитися. Чоловік планував після закінчення війни купити тут квартиру і спокійно жити", — поділилася спогадами Анастасія Стрижак.