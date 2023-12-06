Сім'я полеглого волинського прикордонника отримала житло від президента
Сьогодні, 07:11
Дружина загиблого військовослужбовця з Волині Максима Стрижака, Героя України, Анастасія отримала від президента Володимира Зеленського сертифікат на придбання житла.
На церемонію вручення, яка відбулася 19 січня в Маріїнському палаці в Києві, жінка приїхала разом із сином Микитою та донькою Катериною.
Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, волинянин, старший майстер-сержант, загинув від поранень, отриманих від вибуху ворожої міни 15 січня 2023 року, захищаючи місто Бахмут.
Максим Стрижак був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно. Також указом президента України в серпні 2023 року йому надали звання "Герой України" (посмертно) з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Зараз дружина загиблого прикордонника разом із дітьми проживає в Нововолинську. Сюди вони переїхали з міста Золоте Луганської області невдовзі після початку повномасштабної війни.
"Максим був на реабілітації після отриманих поранень, ми приїхали у Нововолинськ і нам припало до душі це місто — вирішили в ньому оселитися. Чоловік планував після закінчення війни купити тут квартиру і спокійно жити", — поділилася спогадами Анастасія Стрижак.
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На церемонію вручення, яка відбулася 19 січня в Маріїнському палаці в Києві, жінка приїхала разом із сином Микитою та донькою Катериною.
Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, волинянин, старший майстер-сержант, загинув від поранень, отриманих від вибуху ворожої міни 15 січня 2023 року, захищаючи місто Бахмут.
Максим Стрижак був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно. Також указом президента України в серпні 2023 року йому надали звання "Герой України" (посмертно) з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Зараз дружина загиблого прикордонника разом із дітьми проживає в Нововолинську. Сюди вони переїхали з міста Золоте Луганської області невдовзі після початку повномасштабної війни.
"Максим був на реабілітації після отриманих поранень, ми приїхали у Нововолинськ і нам припало до душі це місто — вирішили в ньому оселитися. Чоловік планував після закінчення війни купити тут квартиру і спокійно жити", — поділилася спогадами Анастасія Стрижак.
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