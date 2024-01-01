Західна розвідка: війна в Україні триватиме мінімум ще два роки





Про це пише CNN з посиланням на джерела, знайомі з розвідданими, передає



Очікується, що Україна проведе цей рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази і відновленням своїх Збройних Сил в очікуванні ще активніших бойових дій у 2025 році, сказав американський чиновник. За його словами, це стратегія, на якій, ймовірно, зосередиться і Росія.



"Ось чому подальша підтримка Заходу є такою важливою, оскільки саме наступного року буде зроблено все, що вирішить, як розвиватимуться події у 2025 році і, можливо, далі", — сказало джерело.



Як розповів американський військовий чиновник, який перебуває в Європі, і американські та західні офіційні особи не очікують, що Україна та Росія отримають значні перемоги на полі бою в 2024 році. За його словами, ще одна спроба великого контрнаступу з боку України з метою розбити російські сили в окупованому Мелітополі, швидше за все, відбудеться щонайменше через два роки.



“Обидві сторони занадто виснажені з точки зору військ і техніки, щоб побачити значні зрушення у 2024 році. Українці обговорювали 2025 рік як "більш реальний варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу", — сказав цей військовий чиновник.



При цьому зазначається, що продовження західної підтримки України є критично важливим, стверджують американські та західні офіційні особи — навіть незважаючи на те, що лінії фронту залишаються в основному статичними протягом останніх кількох місяців.



Втім, у короткостроковій перспективі представники американської розвідки не вважають, що скорочення фінансування з боку США матиме значний вплив на бойові дії в Україні. Росія намагається перегрупуватися, що дає Україні деякий час, кажуть люди, знайомі з оцінками. Але в довгостроковій перспективі відсутність американської допомоги може дозволити Москві відновити імпульс, збільшивши постачання зброї і скориставшись підтримкою Ірану і Північної Кореї, сказав один із співрозмовників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американські та західні розвідники вважають, що бойові дії в Україні триватимуть щонайменше ще два роки. У приватних розмовах деякі американські та західні чиновники кажуть, що бойові дії можуть тривати ще п'ять років.Про це пише CNN з посиланням на джерела, знайомі з розвідданими, передає Суспільне Очікується, що Україна проведе цей рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази і відновленням своїх Збройних Сил в очікуванні ще активніших бойових дій у 2025 році, сказав американський чиновник. За його словами, це стратегія, на якій, ймовірно, зосередиться і Росія."Ось чому подальша підтримка Заходу є такою важливою, оскільки саме наступного року буде зроблено все, що вирішить, як розвиватимуться події у 2025 році і, можливо, далі", — сказало джерело.Як розповів американський військовий чиновник, який перебуває в Європі, і американські та західні офіційні особи не очікують, що Україна та Росія отримають значні перемоги на полі бою в 2024 році. За його словами, ще одна спроба великого контрнаступу з боку України з метою розбити російські сили в окупованому Мелітополі, швидше за все, відбудеться щонайменше через два роки.“Обидві сторони занадто виснажені з точки зору військ і техніки, щоб побачити значні зрушення у 2024 році. Українці обговорювали 2025 рік як "більш реальний варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу", — сказав цей військовий чиновник.При цьому зазначається, що продовження західної підтримки України є критично важливим, стверджують американські та західні офіційні особи — навіть незважаючи на те, що лінії фронту залишаються в основному статичними протягом останніх кількох місяців.Втім, у короткостроковій перспективі представники американської розвідки не вважають, що скорочення фінансування з боку США матиме значний вплив на бойові дії в Україні. Росія намагається перегрупуватися, що дає Україні деякий час, кажуть люди, знайомі з оцінками. Але в довгостроковій перспективі відсутність американської допомоги може дозволити Москві відновити імпульс, збільшивши постачання зброї і скориставшись підтримкою Ірану і Північної Кореї, сказав один із співрозмовників.

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