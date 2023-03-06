Екс-міністр оборони Резніков повертається до адвокатської діяльності

Екс-міністр оборони Резніков повертається до адвокатської діяльності
Колишній глава Міноборони України Олексій Резніков відновив свої права на ведення адвокатської діяльності.

Про це повідомив сайт Національної асоціації адвокатів України.

Право на ведення адвокатської діяльності Резнікова відновлено згідно з п. 1 ч. 4 ст. 31 закону "Про адвокатуру й адвокатську діяльність" із 16 січня 2024 року на підставі його заяви, вказано в релізі.

Відповідні зміни внесено до особової картки Резнікова в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Нагадаємо, 4 вересня 2023 року Резніков подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади глави Міноборони України. 5 вересня парламент звільнив Резнікова з посади міністра.

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Теги: Міноборони, адвокат, Резніков
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