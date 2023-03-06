Екс-міністр оборони Резніков повертається до адвокатської діяльності
19 січень, 23:48
Колишній глава Міноборони України Олексій Резніков відновив свої права на ведення адвокатської діяльності.
Про це повідомив сайт Національної асоціації адвокатів України.
Право на ведення адвокатської діяльності Резнікова відновлено згідно з п. 1 ч. 4 ст. 31 закону "Про адвокатуру й адвокатську діяльність" із 16 січня 2024 року на підставі його заяви, вказано в релізі.
Відповідні зміни внесено до особової картки Резнікова в Єдиному реєстрі адвокатів України.
Нагадаємо, 4 вересня 2023 року Резніков подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади глави Міноборони України. 5 вересня парламент звільнив Резнікова з посади міністра.
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Про це повідомив сайт Національної асоціації адвокатів України.
Право на ведення адвокатської діяльності Резнікова відновлено згідно з п. 1 ч. 4 ст. 31 закону "Про адвокатуру й адвокатську діяльність" із 16 січня 2024 року на підставі його заяви, вказано в релізі.
Відповідні зміни внесено до особової картки Резнікова в Єдиному реєстрі адвокатів України.
Нагадаємо, 4 вересня 2023 року Резніков подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади глави Міноборони України. 5 вересня парламент звільнив Резнікова з посади міністра.
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