На Волині через дрова спалахнув скандал: міському голові погрожують спалити дім

У місті Берестечко отримання дров перетворилось на справжній конфлікт. Після того, як сімʼям військовослужбовців доставили дрова, один з отримувачів залишився незадоволений. А голова громади каже, що йому навіть почали надходити погрози.Журналісти видання ВСН вирішили розібратися в ситуації та зʼясувати, що насправді відбулося в громаді.У соцмережах користувачопублікував пост де написав, що незадоволений дровами, які отримав від громади.«Ось такі дрова привезла мені Берестечківська отг за два роки моєї служби в ЗСУ. Дуже вдячний пану Грудзевичу і всім його заступникам за «непосильну допомогу» моїй сім'ї», – йдеться в дописі.Натомість міський голова Берестечка, переконує, що того дня (18 січня) отримали дрова 33 сімʼї військовослужбовців, які не мають проведеного природнього газу та можливості самостійно заготовити дрова. Він запевняє, що всі сімʼї, які отримали дрова – задоволені, в тому числі і дружина Віталія Степанюка. А опублікуваний пост, вважає, написала інша людина від імені Віталія.Допис Віталія Степанюка активно репостять й інші користувачі соцмережі, однак голова громади переконує, що ці люди не є мешканцями Берестечківської громади.«Швидше за все, це не він пост написав, а від його імені. Це просто розкручується якась інформаційна кампанія. Я цих людей не знаю і ніхто не знає, хто це виставляє. Аналогічні дрова отримали й інші 32 сімʼї, які усім задоволені. Я переговорив з заступником начальника поліції, хто це все публікує, ми то догадуємося хто, але то ще недостовірна інформація», – додав Ігор Грудзевич.Міський голова Берестечка телефонував Віталію, щоб особисто обговорити це питання, однак той не бере слухавку.Більше того, пізніше зі сторінки Віталія Степанюка було опубліковано фото з міським головою та двома гранатами, а у коментарях голові Берестечка погрожували спалити будинок, проте цей коментар було видалено.Голова Берестечківської громади Ігор Грудзевич повідомив, що у пʼятницю, 19 січня, від міської ради написав офіційне звернення до обласної прокуратури та обласного відділення поліції з проханням розслідувати справу. У ГУ Нацполіції виданню ВСН повідомили, що такої заяви станом на 12:00 наразі ще не отримали і не зареєстрували.