12 випадків вірусного гепатиту А зареєстровано на Волині

12 випадків вірусного гепатиту А зареєстровано на Волині
Сьогодні, 19 січня 2024 року, під час брифінгу заступниця генерального директора з дослідження біологічних факторів Волинського обласного ЦКПХ Ірина Єнжиєвська детально розповіла про кишкові інфекції, на які хворіють волиняни. Серед них – ротавірусний ентерит та вірусний гепатит А.

Про це інформує Волинська ОВА.

Слід зазначити, що хвороби реєструють протягом усього року, проте саме в осінньо-зимовий період збільшується ризик виникнення спалахів інфекції в дитячих організованих колективах.

Так, за останні два роки в області щорічно реєструють понад 300 випадків ротавірусного ентериту, з них 94 % - серед дітей до 17 років.

Натомість з грудня 2023 року в області фіксують підвищення рівня захворюваності на вірусний гепатит А. Зокрема, лише за два тижні цього року вже зареєстровано 12 випадків хвороби, із них 5 – у дітей.

«На сьогодні маємо випадки захворюваності на території Ковельської, Турійської, Маневицької ТГ. Спалахів на даний час не зареєстровано», – зазначила Ірина Єнжиєвська.

Як наголосила посадовиця, інфікуванню кишковими хворобами можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту – це миття рук з милом і теплою водою щонайменше протягом 20 секунд.

Також для профілактики інфікування як ротавірусного ентериту, так і вірусного гепатиту А існує безпечна та ефективна вакцина. Вона не включена до Національного календаря щеплень, але є рекомендованою.


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Теги: гепатит, Волинська ОВА
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