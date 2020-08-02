У Луцьку п'ять будинків тимчасово залишилися без тепла

У Луцьку 19 січня через витік на тепловій мережі комунальники перекрили подачу теплоносія до п'ятьох будинків на вулицях Конякіна і Героїв-Добровольців.Як повідомили в комунальному підприємстві "Луцьктепло", витік стався на мережі діаметром 150 мм.Наразі без теплопостачання залишилися мешканці будинків на вулиці Героїв-Добровольців, 1, 3, 5 та вулиці Конякіна, 11, 11а. Комунальники кажуть: ремонтні роботи уже розпочалися, але завершити їх до кінця дня не змогли через інші інженерні мережі.Роботи з ліквідації витоку планують продовжити завтра, 20 січня.