У Луцьку п'ять будинків тимчасово залишилися без тепла

У Луцьку п'ять будинків тимчасово залишилися без тепла
У Луцьку 19 січня через витік на тепловій мережі комунальники перекрили подачу теплоносія до п'ятьох будинків на вулицях Конякіна і Героїв-Добровольців.

Як повідомили в комунальному підприємстві "Луцьктепло", витік стався на мережі діаметром 150 мм.

Наразі без теплопостачання залишилися мешканці будинків на вулиці Героїв-Добровольців, 1, 3, 5 та вулиці Конякіна, 11, 11а. Комунальники кажуть: ремонтні роботи уже розпочалися, але завершити їх до кінця дня не змогли через інші інженерні мережі.

Роботи з ліквідації витоку планують продовжити завтра, 20 січня.

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Теги: Луцьктепло, аварія
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