У Луцьку п'ять будинків тимчасово залишилися без тепла
Сьогодні, 21:16
У Луцьку 19 січня через витік на тепловій мережі комунальники перекрили подачу теплоносія до п'ятьох будинків на вулицях Конякіна і Героїв-Добровольців.
Як повідомили в комунальному підприємстві "Луцьктепло", витік стався на мережі діаметром 150 мм.
Наразі без теплопостачання залишилися мешканці будинків на вулиці Героїв-Добровольців, 1, 3, 5 та вулиці Конякіна, 11, 11а. Комунальники кажуть: ремонтні роботи уже розпочалися, але завершити їх до кінця дня не змогли через інші інженерні мережі.
Роботи з ліквідації витоку планують продовжити завтра, 20 січня.
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Як повідомили в комунальному підприємстві "Луцьктепло", витік стався на мережі діаметром 150 мм.
Наразі без теплопостачання залишилися мешканці будинків на вулиці Героїв-Добровольців, 1, 3, 5 та вулиці Конякіна, 11, 11а. Комунальники кажуть: ремонтні роботи уже розпочалися, але завершити їх до кінця дня не змогли через інші інженерні мережі.
Роботи з ліквідації витоку планують продовжити завтра, 20 січня.
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