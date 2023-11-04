Відомі втікачі: хто з волинських посадовців чкурнув від покарання за кордон

Георгія Штефанеси викликала немалий резонанс у суспільстві, адже після вироку суду, згідно з я ким він мав сісти за ґрати, Штефанеса безперешкодно втік за кордон. Злочинця наразі оголосили у розшук.



Ця історія на Волині - не єдиний випадок, коли підозрювані у кримінальних правопорушеннях особи переховуються за межами України.



Журналісти



Георгій Штефанеса





Георгій Штефанеса працював проєктним менеджером Підгайцівської сільради, зокрема, керував ремонтами доріг в громаді. Проте, у липні 2021 року Георгію Штефанесі оголосили підозру у розтраті 500 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними правоохоронців, розтрата відбувалася шляхом подачі до оплати до казначейства актів виконаних підрядних робіт із внесенням завідомо неправдивих відомостей про вартість робіт та матеріалів, використаних під час будівельних робіт. Вартість спеціально завищували, аби отримати вигоду із бюджету.



Також Георгію Штефанесі інкримінували інший злочинний епізод - напад на журналістку Людмилу Яворську. 4 січня 2021 року у приміщенні Підгайцівської сільської ради він накинувся на журналістку, виштовхував і проганяв її із приміщення.



У квітні 2023 року експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу суд визнав винним у привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків, проте експосадовець подав скаргу на таке рішення у Волинський апеляційний суд.



14 грудня 2023 року Волинський апеляційний суд відхилив скаргу експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанеси, якому відтоді загрожує попередньо призначене покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.



З власних джерел виданню ВСН стало відомо, що 14 грудня, у день оголошення вироку апеляційним судом, посадовець виїхав за кордон та наразі переховується від правоохоронців. Експосадовця оголосили у розшук 13 січня нинішнього року, інформацію про це оприлюднили на сайті МВС України. Також правоохоронці оголошуватимуть Штефанесу у міжнародний розшук.



Олександр Омельчук





Олександр Омельчук очолював Луцьку районну раду з 2020 року, проте у травні минулого року посадовець виїхав у відрядження за кордон, з якого досі не повернувся. Посадовець пояснив своє рішення у соцмережах, мовляв, на нього 8 місяців чинили тиск і вимагали, аби склав повноваження. Нібито, якщо цього не зробить - йому організують підставу з хабарем та засудять. До слова, свої повноваження Омельчук так і не склав.



Згодом правоохоронці запідозрили посадовця у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні документа про закордонне відрядження. Сума збитків сягає близько 350 тисяч гривень, а досудове розслідування у справі триває.



У ГУ Нацполіції Волині повідомили, що підозру у злочині, передбаченому ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення неправдивого офіційного документа) вручили дружині Олександра Омельчука - Ользі, оскільки сам фігурант відсутній в країні. Наразі його оголосили у розшук. В той же час дружина Омельчука опублікувала на електронному сервісі «OLX.ua» оголошення про продаж їхнього будинку у селі Прилуцьке на 245 квадратних метрів, а також електромобіля Chery EQ5.



Дмитро Нестерук



У серпні 2022 року керівника будівельної компанії «КБР» Дмитра Нестерука запідозрили у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. За даними слідства, БК «КБР» під час закупівлі військовою адміністрацією захисної амуніції на 33 мільйони гривень, зумисно поставила бронежилети та каски неналежної якості, які не відповідають державним нормам і стандартам щодо речового забезпечення військовослужбовців. Дмитро Нестерук таким же чином привласнив гроші та обернув їх на свою користь.



Згодом прокуратура оголосила підозру Нестеруку, проте він встиг виїхати за кордон. Тож запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд обрав заочно, а обвинувачуваного оголосили у міжнародний розшук. Апеляційний суд Волинської області наклав арешт на майно Нестерука та майно підвідомчого йому товариства на суму понад 25 мільйонів гривень.



Зауважимо, що Дмитро Нестерук виїхав з України ще 29 квітня 2022 року завдяки тому, що його незаконно внесли в систему «Шлях».



Олег Вовк





У судових архівах йдеться, що директор ТзОВ «Ковельський ЖБК» Олег Вовк у 2006-2008 роках уклав та підписав договори підряду на капітальне будівництво житлових будинків на вулиці Степана Бандери, 10 та на вулиці 40 років Перемоги, 10 в Ковелі з 55 фізичними особами. Та зобов’язань перед інвесторами він не виконав: не стало ані житла, ані грошей.



Прокуратура Волині скерувала до Ковельського міськрайонного суду кримінальну справу стосовно директора ТзОВ «Ковельський ЖБК» Олега Вовка. Керівника звинувачутили у шахрайському заволодінні коштами фізичних осіб – замовників будівництва багатоквартирних будинків, а також у зловживанні службовим становищем та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.



Зокрема, у матеріалах справи вказано, що замовники будівництва в період з липня 2006 до липня 2009 року сплатили на рахунок ТОВ «Ковельський ЖБК» майже 10 мільйонів гривень, які згодом зникли з рахунків підприємства, бо директор використав їх на власні потреби. Кримінальна справа про обвинувачення Олега Вовка досі перебуває у провадженні Камінь-Каширського районного суду, бо самого його на території України немає. Подейкують, що він працює в Європі далекобійником.



Саме підприємство ТзОВ «Ковельський ЖБК» суд визнав банкрутом і щодо нього призначили процедуру ліквідації. У лютому 2021 року відбувся електронний аукціон з продажу цього майна. Зокрема, продали приміщення магазину загальною площею 465,8 квадратних метрів у Ковелі на вулиці Незалежності, 15 за 880 тисяч гривень.



Олександр Вікторов





У вересні 2011 року директора Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування населення, депутата Волиньради від ВО «Свобода» Олександра Вікторова затримали за фактом отримання хабара у розмірі 1,3 тисячі доларів. Згодом прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Проте, підозрюваний зник та не виходив на зв'язок.



У жовтні того ж року прокурор Волинської області Андрій Гіль повідомив, що Вікторова оголосили у розшук. У 2012 році його засудили до п’яти років ув’язнення. Проте Вікторов досі перебуває у розшуку, хоч і місце його перебування відоме. Чоловік наразі мешкає у Данії, де він отримав статус політичного біженця. Згодом ексчиновник вирішив судитися з українськими правоохоронцями, щоб його виключили зі списку розшуку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Справа скандального ексчиновника Підгайцівської сільської радивикликала немалий резонанс у суспільстві, адже після вироку суду, згідно з я ким він мав сісти за ґрати, Штефанеса безперешкодно втік за кордон. Злочинця наразі оголосили у розшук.Ця історія на Волині - не єдиний випадок, коли підозрювані у кримінальних правопорушеннях особи переховуються за межами України.Журналісти ВСН вирішили пригадати, волинських фігурантів резонансних справ, які втікали від правосуддя за кордон та що наразі про них відомо.Георгій Штефанеса працював проєктним менеджером Підгайцівської сільради, зокрема, керував ремонтами доріг в громаді. Проте, у липні 2021 року Георгію Штефанесі оголосили підозру у розтраті 500 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними правоохоронців, розтрата відбувалася шляхом подачі до оплати до казначейства актів виконаних підрядних робіт із внесенням завідомо неправдивих відомостей про вартість робіт та матеріалів, використаних під час будівельних робіт. Вартість спеціально завищували, аби отримати вигоду із бюджету.Також Георгію Штефанесі інкримінували інший злочинний епізод - напад на журналістку. 4 січня 2021 року у приміщенні Підгайцівської сільської ради він накинувся на журналістку, виштовхував і проганяв її із приміщення.У квітні 2023 року експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу суд визнав винним у привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків, проте експосадовець подав скаргу на таке рішення у Волинський апеляційний суд.14 грудня 2023 року Волинський апеляційний суд відхилив скаргу експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанеси, якому відтоді загрожує попередньо призначене покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.З власних джерел виданню ВСН стало відомо, що 14 грудня, у день оголошення вироку апеляційним судом, посадовець виїхав за кордон та наразі переховується від правоохоронців. Експосадовця оголосили у розшук 13 січня нинішнього року, інформацію про це оприлюднили на сайті МВС України. Також правоохоронці оголошуватимуть Штефанесу у міжнародний розшук.очолював Луцьку районну раду з 2020 року, проте у травні минулого року посадовець виїхав у відрядження за кордон, з якого досі не повернувся. Посадовець пояснив своє рішення у соцмережах, мовляв, на нього 8 місяців чинили тиск і вимагали, аби склав повноваження. Нібито, якщо цього не зробить - йому організують підставу з хабарем та засудять. До слова, свої повноваження Омельчук так і не склав.Згодом правоохоронці запідозрили посадовця у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні документа про закордонне відрядження. Сума збитків сягає близько 350 тисяч гривень, а досудове розслідування у справі триває.У ГУ Нацполіції Волині повідомили, що підозру у злочині, передбаченому ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення неправдивого офіційного документа) вручили дружині Олександра Омельчука -, оскільки сам фігурант відсутній в країні. Наразі його оголосили у розшук. В той же час дружина Омельчука опублікувала на електронному сервісі «OLX.ua» оголошення про продаж їхнього будинку у селі Прилуцьке на 245 квадратних метрів, а також електромобіля Chery EQ5.У серпні 2022 року керівника будівельної компанії «КБР»запідозрили у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. За даними слідства, БК «КБР» під час закупівлі військовою адміністрацією захисної амуніції на 33 мільйони гривень, зумисно поставила бронежилети та каски неналежної якості, які не відповідають державним нормам і стандартам щодо речового забезпечення військовослужбовців. Дмитро Нестерук таким же чином привласнив гроші та обернув їх на свою користь.Згодом прокуратура оголосила підозру Нестеруку, проте він встиг виїхати за кордон. Тож запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд обрав заочно, а обвинувачуваного оголосили у міжнародний розшук. Апеляційний суд Волинської області наклав арешт на майно Нестерука та майно підвідомчого йому товариства на суму понад 25 мільйонів гривень.Зауважимо, що Дмитро Нестерук виїхав з України ще 29 квітня 2022 року завдяки тому, що його незаконно внесли в систему «Шлях».У судових архівах йдеться, що директор ТзОВ «Ковельський ЖБК» Олег Вовк у 2006-2008 роках уклав та підписав договори підряду на капітальне будівництво житлових будинків на вулиці Степана Бандери, 10 та на вулиці 40 років Перемоги, 10 в Ковелі з 55 фізичними особами. Та зобов’язань перед інвесторами він не виконав: не стало ані житла, ані грошей.Прокуратура Волині скерувала до Ковельського міськрайонного суду кримінальну справу стосовно директора ТзОВ «Ковельський ЖБК» Олега Вовка. Керівника звинувачутили у шахрайському заволодінні коштами фізичних осіб – замовників будівництва багатоквартирних будинків, а також у зловживанні службовим становищем та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.Зокрема, у матеріалах справи вказано, що замовники будівництва в період з липня 2006 до липня 2009 року сплатили на рахунок ТОВ «Ковельський ЖБК» майже 10 мільйонів гривень, які згодом зникли з рахунків підприємства, бо директор використав їх на власні потреби. Кримінальна справа про обвинувачення Олега Вовка досі перебуває у провадженні Камінь-Каширського районного суду, бо самого його на території України немає. Подейкують, що він працює в Європі далекобійником.Саме підприємство ТзОВ «Ковельський ЖБК» суд визнав банкрутом і щодо нього призначили процедуру ліквідації. У лютому 2021 року відбувся електронний аукціон з продажу цього майна. Зокрема, продали приміщення магазину загальною площею 465,8 квадратних метрів у Ковелі на вулиці Незалежності, 15 за 880 тисяч гривень.У вересні 2011 року директора Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування населення, депутата Волиньради від ВО «Свобода»затримали за фактом отримання хабара у розмірі 1,3 тисячі доларів. Згодом прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Проте, підозрюваний зник та не виходив на зв'язок.У жовтні того ж року прокурор Волинської областіповідомив, що Вікторова оголосили у розшук. У 2012 році його засудили до п’яти років ув’язнення. Проте Вікторов досі перебуває у розшуку, хоч і місце його перебування відоме. Чоловік наразі мешкає у Данії, де він отримав статус політичного біженця. Згодом ексчиновник вирішив судитися з українськими правоохоронцями, щоб його виключили зі списку розшуку.

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