Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0- 2° морозу.



В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0- 2° морозу.В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію