Волинські пенсіонери об’єдналися для допомоги ЗСУ

Слухачі Університету третього віку, що діє при терцентрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Маневицької селищної ради, завжди активно долучаються до різних благодійних акцій для допомоги ЗСУ, що проводяться на території громади.Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька громада.Вправні майстринідля воїнів-земляків, збирають кошти, пластикові ковпачки, тканину для плетіння маскувальних сіток, ковдри, одяг та виготовляють чудодійну мазь для загоювання ран нашим захисникам, які перебувають в холодних окопах на передовій.«Поважні жінки, хоч і знаходяться на заслуженому відпочинку, та не сидять без діла, допомагають у міру своїх можливостей, щиро вірять у перемогу і дякують українським мужнім бійцям за мир та спокій у нашому краї», - зазначили у громаді.