У бібліотеці на Волині в’яжуть теплі шкарпетки для ЗСУ

При бібліотеці-філії №2 у Володимирі вже рік діє творча майстерня «П’ятниця», волонтерки якої зв’язали для захисників вже 400 пар теплих шкарпеток.Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.Упродовж року близько двадцяти жінок-рукодільниць з-поміж як місцевих мешканців, так і внутрішньо переміщених осіб, приходять щоп’ятниці у книгозбірню, аби поспілкуватись та зв’язати шкарпетки для бійців ЗСУ.За цей час вправні руки учасниць творчої майстерні сплели 403 пари теплих шкарпеток, які були доставлені військовослужбовцям на передову завдяки волонтерам. У кожну пару різнобарвних шкарпеток жінки вкладають частинку своєї душі та любові, заряджаючи їх на перемогу.Нитки майстрині отримують, розпускаючи в’язані шарфи, шапки, светри, які приносять небайдужі мешканці до бібліотеки, або ж шукають потрібні речі у магазинах вживаних речей. А нещодавно майстерня отримала справжній скарб із Норвегії від колишньої учениці ліцею №5 ім. А. Кореневського– аж п’ять ящиків якісної пряжі. Отримували нитки й від волонтерів з Івано-Франківська та Запоріжжя.Окрім в’язання активістки творчої майстерні займаються і збором одягу і засобів гігієни для бійців, які лікуються у госпіталях. До кожної пари зв’язаних шкарпеток жінки кладуть маленький сюрприз: цукерки, дитячі малюнки та поробки, ляльки-обереги, а також молитви, написані від руки майстринеюТаким чином шкарпетки, які отримують бійці, – це не лише тепло для їхніх ніг, але й моральна, емоційна підтримка, а також нагадування суспільству про потребу посильної допомоги від кожного з нас.