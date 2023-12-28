Польські перевізники на КПП «Дорогуськ-Ягодин» почали пропускати більше машин в Україну
Сьогодні, 17:02
Польські перевізники, які блокують КПП "Дорогуськ-Ягодин", почали пропускати більше машин, за останню добу рух черги прискорився.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.
Всього з польського боку очікують 1050 вантажівок, довжина черги – 26 кілометрів. Хоча раніше протестувальники заявляли про наміри пропускати одну вантажівку кожні три години, останнім часом вони пропускають п’ять за годину.
За останні 24 години кордон у напрямку України перетнули 149 вантажівок. Ще частина водіїв залишили чергу і вирушили шукати інший шлях. Загалом черга зменшилася на 350 вантажівок.
Орієнтовний час очікування перетину кордону зараз складає 135 годин, або 5-6 днів, тоді як у вівторок це було 30 днів.
Натомість на в’їзд у Польщу через "Ягодин-Дорогуськ" проїхала лише одна вантажівка.
На КПП "Гребенне" за останню добу в напрямку України проїхали 120 вантажівок, очікують у черзі ще 800.
На КПП "Медика" чекають понад 700 водіїв, час очікування – 4 дні.
На КПП "Корчова-Краковець" чекають 600 вантажівок.
Нагадаємо, польські перевізники відновили блокування КПП "Дорогуськ" з 18 грудня після тижня перерви, спричиненою забороною місцевої влади, яку потім скасував суд. Вони планують протестувати до березня. Блокада триває також на КПП "Гребенне" і "Корчова".
Нагадаємо, минулого тижня представники профільних міністерств України та Польщі узгодили дії для розблокування кордону.
Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що блокада українського кордону скоро припиниться.
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Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.
Всього з польського боку очікують 1050 вантажівок, довжина черги – 26 кілометрів. Хоча раніше протестувальники заявляли про наміри пропускати одну вантажівку кожні три години, останнім часом вони пропускають п’ять за годину.
За останні 24 години кордон у напрямку України перетнули 149 вантажівок. Ще частина водіїв залишили чергу і вирушили шукати інший шлях. Загалом черга зменшилася на 350 вантажівок.
Орієнтовний час очікування перетину кордону зараз складає 135 годин, або 5-6 днів, тоді як у вівторок це було 30 днів.
Натомість на в’їзд у Польщу через "Ягодин-Дорогуськ" проїхала лише одна вантажівка.
На КПП "Гребенне" за останню добу в напрямку України проїхали 120 вантажівок, очікують у черзі ще 800.
На КПП "Медика" чекають понад 700 водіїв, час очікування – 4 дні.
На КПП "Корчова-Краковець" чекають 600 вантажівок.
Нагадаємо, польські перевізники відновили блокування КПП "Дорогуськ" з 18 грудня після тижня перерви, спричиненою забороною місцевої влади, яку потім скасував суд. Вони планують протестувати до березня. Блокада триває також на КПП "Гребенне" і "Корчова".
Нагадаємо, минулого тижня представники профільних міністерств України та Польщі узгодили дії для розблокування кордону.
Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що блокада українського кордону скоро припиниться.
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