Польські перевізники на КПП «Дорогуськ-Ягодин» почали пропускати більше машин в Україну

Польські перевізники на КПП «Дорогуськ-Ягодин» почали пропускати більше машин в Україну
Польські перевізники, які блокують КПП "Дорогуськ-Ягодин", почали пропускати більше машин, за останню добу рух черги прискорився.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.

Всього з польського боку очікують 1050 вантажівок, довжина черги – 26 кілометрів. Хоча раніше протестувальники заявляли про наміри пропускати одну вантажівку кожні три години, останнім часом вони пропускають п’ять за годину.

За останні 24 години кордон у напрямку України перетнули 149 вантажівок. Ще частина водіїв залишили чергу і вирушили шукати інший шлях. Загалом черга зменшилася на 350 вантажівок.

Орієнтовний час очікування перетину кордону зараз складає 135 годин, або 5-6 днів, тоді як у вівторок це було 30 днів.

Натомість на в’їзд у Польщу через "Ягодин-Дорогуськ" проїхала лише одна вантажівка.

На КПП "Гребенне" за останню добу в напрямку України проїхали 120 вантажівок, очікують у черзі ще 800.

На КПП "Медика" чекають понад 700 водіїв, час очікування – 4 дні.

На КПП "Корчова-Краковець" чекають 600 вантажівок.

Нагадаємо, польські перевізники відновили блокування КПП "Дорогуськ" з 18 грудня після тижня перерви, спричиненою забороною місцевої влади, яку потім скасував суд. Вони планують протестувати до березня. Блокада триває також на КПП "Гребенне" і "Корчова".

Нагадаємо, минулого тижня представники профільних міністерств України та Польщі узгодили дії для розблокування кордону.

Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що блокада українського кордону скоро припиниться.

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Теги: Ягодин, кордон, польські перевізники
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