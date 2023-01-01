Розстріл українських полонених під Роботиним: стало відомо з якої бригади бійці

Розстріл українських полонених під Роботиним: стало відомо з якої бригади бійці
Російські окупанти розстріляли українських військовополонених під Роботиним у Запорізькій області. Вони були військовими 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Невстановлені особи з числа військовослужбовців ЗС рф чи інших військових формувань держави-агресора, діючи умисно, в порушення законів та звичаїв війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р., а також інших норм міжнародного гуманітарного права, умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту", - сказано в повідомленні.

За даними Десантно-штурмових військ, троє розстріляних військовослужбовців є бійцями 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Вони вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон (hors de combat) після отримання поранень та контузій різних ступеней тяжкості.

"Дане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи будуть передані до Міжнародного кримінального суду. Рано чи пізно, військові злочинці з російської федерації будуть відповідати за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом", - заявили у комадуванні.

Що відомо про розстріл українських полонених

Нещодавно Офіс генпрокурора повідомив про черговий терористичний акт російських загарбників. Відомо, що під час бойового зіткнення з українськими бійцями поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області окупанти взяли у полон трьох українських захисників.

Росіяни розстріляли українських військовополонених. Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Теги: розстріл, військові
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