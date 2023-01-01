Як волиняни відбили танкову атаку ворога: ефектне відео





Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.



У мережі опублікували відео із вражаючим знищенням бронетехніки російських загарбників.







«Спільна робота 14 ОМБр та 30 ОМБр. Купʼянський напрямок. Загарбники вкотре лізуть та гинуть на одному й тому ж місці. Вони намагаються прорвати оборону Сил оборони», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують відбивати ворожу навалу на Куп’янському напрямку.Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.У мережі опублікували відео із вражаючим знищенням бронетехніки російських загарбників.«Спільна робота 14 ОМБр та 30 ОМБр. Купʼянський напрямок. Загарбники вкотре лізуть та гинуть на. Вони намагаються прорвати оборону Сил оборони», - йдеться у повідомленні.

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