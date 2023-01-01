Як волиняни відбили танкову атаку ворога: ефектне відео
Сьогодні, 18:08
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують відбивати ворожу навалу на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
У мережі опублікували відео із вражаючим знищенням бронетехніки російських загарбників.
«Спільна робота 14 ОМБр та 30 ОМБр. Купʼянський напрямок. Загарбники вкотре лізуть та гинуть на одному й тому ж місці. Вони намагаються прорвати оборону Сил оборони», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
У мережі опублікували відео із вражаючим знищенням бронетехніки російських загарбників.
«Спільна робота 14 ОМБр та 30 ОМБр. Купʼянський напрямок. Загарбники вкотре лізуть та гинуть на одному й тому ж місці. Вони намагаються прорвати оборону Сил оборони», - йдеться у повідомленні.
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