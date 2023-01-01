Волинські воїни знищили на фронті ворожі танки: вражаюче відео





Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.



Військові опублікували ефектне відео зі знищення волинськими воїнами ворожої бронетехніки.



«Кутю зʼїли, ворожі танки знищили! Князівські воїни до всього підходять креативно і масштабно!» - йдеться у коментарі до відео.







Нагадаємо, станом на грудень військовослужбовці 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Волині виконують бойові завдання на Куп’янському напрямку.



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