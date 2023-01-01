Волинські воїни знищили на фронті ворожі танки: вражаюче відео
Сьогодні, 12:15
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Волині продовжують виконувати бойові задачі на фронті.
Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.
Військові опублікували ефектне відео зі знищення волинськими воїнами ворожої бронетехніки.
«Кутю зʼїли, ворожі танки знищили! Князівські воїни до всього підходять креативно і масштабно!» - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, станом на грудень військовослужбовці 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Волині виконують бойові завдання на Куп’янському напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.
Військові опублікували ефектне відео зі знищення волинськими воїнами ворожої бронетехніки.
«Кутю зʼїли, ворожі танки знищили! Князівські воїни до всього підходять креативно і масштабно!» - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, станом на грудень військовослужбовці 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Волині виконують бойові завдання на Куп’янському напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Взимку зростає попит на кредитування: в Emporium розповіли, як знайти вигідніші умови*
Сьогодні, 12:29
На війні полягли Герої з Луцька Олег Демянчук і Артем Степчук
Сьогодні, 12:24
Волинські воїни знищили на фронті ворожі танки: вражаюче відео
Сьогодні, 12:15
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Артем Зуб
Сьогодні, 11:30