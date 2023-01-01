На війні полягли Герої з Луцька Олег Демянчук і Артем Степчук

На війні полягли Герої з Луцька Олег Демянчук і Артем Степчук
У Луцькій громаді – знову втрати. Сповістили про загибель на війні лучан Олега Демянчука і Артема Степчука.

Про це повідомляє у телеграмі Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Демянчук Олег Олексійович (22.12.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду навідника десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти. Солдат загинув 17 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області.

А лучанина Степчука Артема Васильовича (20.06.1990 року народження) призвали на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону. Життя військового обірвалося 22 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.

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Теги: загиблі, війна
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