Лукашенко заявив, що росія поставила всю заплановану ядерну зброю до Білорусі

Лукашенко заявив, що росія поставила всю заплановану ядерну зброю до Білорусі
Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що вся російська ядерна зброя, яку рф планувала поставити в Білорусь, уже перебуває в країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилася поставка. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Усе на своїх місцях у хорошому стані", - йдеться в повідомленні.

Відповідаючи на запитання, коли плануються найближчі військові навчання, Лукашенко заявив: "Кожен день вчимося. Навіть колишні "вагнерівці", які у нас залишилися, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід".

Нагадаємо, що 25 травня міністри оборони росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Наступного місяця президент РФ Володимир путін заявив, що частина ядерної зброї рф уже перебуває в Білорусі.

А наприкінці червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї, яку дислокує росія.

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Теги: Білорусь, ядерна зброя
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