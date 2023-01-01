Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі





Про це повідомляє



Зі свідчень спільности залізничників Білорусі, 15-24 вересня до країни прибуло 26 вагонів, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї та особовим складом.



Відомо, що ешелони прямували з російських залізничних станцій "Чебоксари" та "Потанино", і зайшли на білоруську станцію "Прудок". Вантаж належить до класу "Вибухові матеріали", і значиться як "Інші боєприпаси для військових цілей" і "Боєприпаси, крім вищезазначених".



В моніторинговій групі повідомили, що неподалік від станції "Прудок" розташована авіаційна база зберігання ракетного озброєння та боєприпасів. Для приховування перевезення ешелони йшли через стиковий пункт "Заольша", де проходять всього 2 поїзди на добу.



Потяги були відправлені:



15 вересня - 16 вагонів (10 завантажених, 6 порожніх) зі станції "Чебоксари". Прибуття 22 вересня;



18 вересня - 10 вагонів (4 завантажених, 6 порожніх) зі станції "Потанино". Прибуття 24 вересня.



Також підкреслюється що основним бенефіціаром цих перевезень є білорусько-швейцарське СТОВ "ТРАНСРЕЙЛ - БЗД". На додаток, виявлено, що з травня 2021 року за допомогою цієї компанії до Білорусі було ввезено 127 вагонів із вантажами військового призначення.



Російська ядерна зброя у Білорусі



Наприкінці травня міністри оборони рф та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою.



Варто зазначити, на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, російська авіація неодноразово атакувала прикордонні регіони України літаками, що прямували з території Білорусі.



Армія рф тісно співпрацює з диктаторським режимом Лукашенко та активно проводить на її території військову пропаганду, залучає свої терористичні підрозділи у спільні "навчання", що проходять понад 80 тижнів.



Нагадаємо, Білорусь вчергове продовжила спільні зі Збройними силами росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 12 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує перебазовувати компоненти тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. У середині вересня окупанти перекинули 2 потяги, у складі яких налічувалось понад 26 вагонів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".Зі свідчень спільности залізничників Білорусі, 15-24 вересня до країни прибуло 26 вагонів, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї та особовим складом.Відомо, що ешелони прямували з російських залізничних станцій "Чебоксари" та "Потанино", і зайшли на білоруську станцію "Прудок". Вантаж належить до класу "Вибухові матеріали", і значиться як "Інші боєприпаси для військових цілей" і "Боєприпаси, крім вищезазначених".В моніторинговій групі повідомили, що неподалік від станції "Прудок" розташована авіаційна база зберігання ракетного озброєння та боєприпасів. Для приховування перевезення ешелони йшли через стиковий пункт "Заольша", де проходять всього 2 поїзди на добу.15 вересня - 16 вагонів (10 завантажених, 6 порожніх) зі станції "Чебоксари". Прибуття 22 вересня;18 вересня - 10 вагонів (4 завантажених, 6 порожніх) зі станції "Потанино". Прибуття 24 вересня.Також підкреслюється що основним бенефіціаром цих перевезень є білорусько-швейцарське СТОВ "ТРАНСРЕЙЛ - БЗД". На додаток, виявлено, що з травня 2021 року за допомогою цієї компанії до Білорусі було ввезено 127 вагонів із вантажами військового призначення.Наприкінці травня міністри оборони рф та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою.Варто зазначити, на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, російська авіація неодноразово атакувала прикордонні регіони України літаками, що прямували з території Білорусі.Армія рф тісно співпрацює з диктаторським режимом Лукашенко та активно проводить на її території військову пропаганду, залучає свої терористичні підрозділи у спільні "навчання", що проходять понад 80 тижнів.Нагадаємо, Білорусь вчергове продовжила спільні зі Збройними силами росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 12 листопада.

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