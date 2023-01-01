Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі

Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі
Росія продовжує перебазовувати компоненти тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. У середині вересня окупанти перекинули 2 потяги, у складі яких налічувалось понад 26 вагонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зі свідчень спільности залізничників Білорусі, 15-24 вересня до країни прибуло 26 вагонів, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї та особовим складом.

Відомо, що ешелони прямували з російських залізничних станцій "Чебоксари" та "Потанино", і зайшли на білоруську станцію "Прудок". Вантаж належить до класу "Вибухові матеріали", і значиться як "Інші боєприпаси для військових цілей" і "Боєприпаси, крім вищезазначених".

В моніторинговій групі повідомили, що неподалік від станції "Прудок" розташована авіаційна база зберігання ракетного озброєння та боєприпасів. Для приховування перевезення ешелони йшли через стиковий пункт "Заольша", де проходять всього 2 поїзди на добу.

Потяги були відправлені:

15 вересня - 16 вагонів (10 завантажених, 6 порожніх) зі станції "Чебоксари". Прибуття 22 вересня;

18 вересня - 10 вагонів (4 завантажених, 6 порожніх) зі станції "Потанино". Прибуття 24 вересня.

Також підкреслюється що основним бенефіціаром цих перевезень є білорусько-швейцарське СТОВ "ТРАНСРЕЙЛ - БЗД". На додаток, виявлено, що з травня 2021 року за допомогою цієї компанії до Білорусі було ввезено 127 вагонів із вантажами військового призначення.

Російська ядерна зброя у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони рф та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Варто зазначити, на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, російська авіація неодноразово атакувала прикордонні регіони України літаками, що прямували з території Білорусі.

Армія рф тісно співпрацює з диктаторським режимом Лукашенко та активно проводить на її території військову пропаганду, залучає свої терористичні підрозділи у спільні "навчання", що проходять понад 80 тижнів.

Нагадаємо, Білорусь вчергове продовжила спільні зі Збройними силами росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 12 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі
Сьогодні, 16:40
«Спершу дрони, потім стадіони»: Погуляйко зустрівся із пікетувальниками
Сьогодні, 16:16
Проник через вікно: на Волині 25-річний чоловік пограбував квартиру
Сьогодні, 16:00
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Миронюка, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:44
У Луцьку легковик врізався в автобус
Сьогодні, 15:32
Схожі новини
Росія вивела свої підрозділи з Білорусі і нових не заводила, – прикордонники Росія вивела свої підрозділи з Білорусі і нових не заводила, – прикордонники
31 жовтень, 16:15
Від Волині до Чернігівщини – близько 2 тисячі бійців: Наєв пояснив, навіщо Білорусь продовжує військові навчання Від Волині до Чернігівщини – близько 2 тисячі бійців: Наєв пояснив, навіщо Білорусь продовжує військові навчання
30 жовтень, 13:05
Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі
29 жовтень, 05:26
Росія звинувачує Білорусь у у зриві постачання оплаченої техніки для армії рф, – ЦНС Росія звинувачує Білорусь у у зриві постачання оплаченої техніки для армії рф, – ЦНС
23 жовтень, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі
Сьогодні, 16:40
 0
«Спершу дрони, потім стадіони»: Погуляйко зустрівся із пікетувальниками
Сьогодні, 16:16
 0
Проник через вікно: на Волині 25-річний чоловік пограбував квартиру
Сьогодні, 16:00
 0
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Миронюка, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:44
 0
У Луцьку легковик врізався в автобус
Сьогодні, 15:32
 0
Медіа
відео
1/8