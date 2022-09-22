Проник через вікно: на Волині 25-річний чоловік пограбував квартиру

Нововолинські поліцейські оперативно викрили зловмисника, який пограбував помешкання волинянки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.До поліції Нововолинська надійшло звернення від місцевої мешканки про крадіжку з її квартири у вечірню пору. Коли жінка відлучилась на короткий проміжок часу, невідомий проник до її помешкання через вікно та пограбував. Коли волинянка повернулась, то почула шум в помешканні, а відчинивши двері, побачила безлад і розкидані речі.Жінка негайно зателефонувала на лінію «102». На місці події поліцейські відібрали речові докази та слідову інформацію. Громадянка детально описала зовнішній вигляд та риси зловмисника, і правоохоронці почали встановлювати його особу.Тим часом, службова собака привела до сумки, яку, втікаючи, відкинув крадій неподалік будинку. Там була частина поцуплених речей.Опрацювавши свідчення та іншу інформацію, правоохоронцям за кілька годин вдалося встановити особу зловмисника – ним виявився 25-річний нововолинець. Молодик раніше судимий, неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння майнових злочинів. Більш цінні чужі речі при ньому також виявили.Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, адже затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж в умовах воєнного стану: за цією статтею фігуранту оголошено підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.Перевіряється його причетність до скоєння інших майнових злочинів на території міста.