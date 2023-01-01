Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Миронюка, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:44
Підтвердилася загибель захисника України Андрія Миронюка з села Дмитрівки.
Про це повідомили у Рожищенській громаді.
"Офіційно підтвердили загибель захисника України Андрія Валерійовича Миронюка з Дмитрівки, 1985 року народження, котрий вважався з 9 жовтня зниклим безвісти в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завтра, 11 листопада, Герой "На щиті" повертається на Волинь.
"О 12.00 год. біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим Андрієм Миронюком.
Чин відспівування Героя відбудеться у храмі Архістратига Михаїла у Рожищі.
Після молитви траурний кортеж прослідує до рідного дому загиблого в селі Дмитрівка по вул. Центральній, 11. А далі – до місця останнього спочинку на кладовищі с. Топільне.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - наголошують у громаді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 10 до 12 листопада включно.
Протягом цих днів мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Рожищенській громаді.
"Офіційно підтвердили загибель захисника України Андрія Валерійовича Миронюка з Дмитрівки, 1985 року народження, котрий вважався з 9 жовтня зниклим безвісти в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завтра, 11 листопада, Герой "На щиті" повертається на Волинь.
"О 12.00 год. біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим Андрієм Миронюком.
Чин відспівування Героя відбудеться у храмі Архістратига Михаїла у Рожищі.
Після молитви траурний кортеж прослідує до рідного дому загиблого в селі Дмитрівка по вул. Центральній, 11. А далі – до місця останнього спочинку на кладовищі с. Топільне.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - наголошують у громаді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 10 до 12 листопада включно.
Протягом цих днів мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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