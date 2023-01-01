«Спершу дрони, потім стадіони»: Погуляйко зустрівся із пікетувальниками

У Луцьку сьогодні, 10 листопада, відбулося засідання робочої групи «Прозорість і підзвітність», у якому взяли участь представники громадськості Волинської області.Зокрема ініціативна група, яка представляла людей, що днямикраю з проханням поінформувати про обсяг коштів з обласного бюджету, які спрямували на військових у 2023 році, повідомляє у фейсбуці начальник Волинської ОВАТож, перш ніж перейти до спілкування із запрошеними керівниками громад, директор департаменту фінансів ОВАпоінформував про основні показники виконання обласного бюджету, його перевиконання та вільні залишки. Також розповів про суму, спрямовану на сили оборони.Якщо коротко, то за 10 місяців поточного року до місцевих бюджетів області надійшло всього доходів 8,8 млрд грн. В цьому числі від оподаткування грошового забезпечення військовослужбовців – 2,4 млрд грн. Перевиконання цього показника дає можливість фінансувати заходи щодо підтримки обороноздатності країни та інших додаткових витрат, пов’язаних із воєнним станом. Сума цього податку в цілому по області становить 1,1 млрд грн.Найбільше такого податку надійшло до бюджетів трьох громад: Володимирської – 763 млн грн, Луцької – 208 млн грн, Ківерцівської – 98 млн грн.До обласного бюджету цього податку надійшло 457,4 млн грн. За цим податком упродовж 10-ти місяців перевиконання становить – 134,4 млн грн. Саме ця сума перевиконання й могла бути використана на інші видатки, зокрема на ЗСУ.Так, з обласного бюджету у 2023 році, а саме за 10 місяців, видатки, пов’язані із запровадженням воєнного стану, становлять 275 млн грн. З цієї суми на підтримку сил оборони та сімей військовослужбовців – спрямували понад 200 млн грн, на облаштування укриттів обласних закладів соціальної сфери – понад 20 млн грн.Усі кошти профінансовані у рамках двох обласних програм: Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин та програма профілактики правопорушень у Волинській області на 2021-2025 роки.На сьогодні в обласному бюджеті для підтримки сил безпеки та оборони передбачена цільова субвенція державному бюджету у сумі 137,3 млн грн.Щодо вільних залишків в бюджетах громад, то детальніше про це під час засідання розповіли керівники та представники Луцької, Ковельської, Нововолинської, Ківерцівської та Боратинської громад. Зокрема вони поінформували про витрати, тендери, їх доцільність чи необхідність.Нагадаємо, робоча група «Прозорість та підзвітність» створена на початку жовтня поточного року. Основне її завдання – моніторинг та контроль за належним використанням бюджетних коштів. До складу групи увійшли заступники керівників обласних управлінь СБУ, заступники керівників обласних територіальних органів БЕБ та представники Національного антикорупційного бюро.В рамках роботи робочої групи було заплановано заслухати голів громад, що сьогодні й відбулося. А представники громадськості мали змогу озвучити свої запитання та почути на них відповідь.