Чому тривоги через зліт МІГів стали довшими: пояснення військових

Чому тривоги через зліт МІГів стали довшими: пояснення військових
Тривалість повітряних тривог в Україні суттєво збільшилась. Це насамперед пов'язано з тим, що російська армія під час тренувальних польотів МіГів почала виконувати інші завдання.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише ТСН.

Зауважимо, що під час злітання ворожих МіГів, які є носіями ракет "Кинджал", тривога вмикається одразу на всій території України. "Кинджали" надзвичайно швидкі і можуть уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Раніше, коли МіГи злітали, повітряна тривога лунала орієнтовно 20 хвилин. За словами Ігната, це росіяни відпрацьовували зліт та посадки, тренувальні польоти.

"Також були 1,5-годинні тривоги - це час, коли МіГ-31 відпрацьовує пальне. Літає, поки не витратить усе пальне, і повертається на базу. Таким чином ми з півроку і більше бачили тривоги по 1,5 години. Зараз ворог інші завдання ставить перед собою – це відпрацювання дозаправки в повітрі. Зрозуміло, що час перебування МіГа зростає удвічі. Зараз протяжність таких тривог – понад 2,5 годин", – пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 листопада, повітряна тривога по всій території України лунала близько 3,5 години.

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Теги: тривога, Україна, МІГ
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