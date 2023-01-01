Чому тривоги через зліт МІГів стали довшими: пояснення військових





Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише



Зауважимо, що під час злітання ворожих МіГів, які є носіями ракет "Кинджал", тривога вмикається одразу на всій території України. "Кинджали" надзвичайно швидкі і можуть уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.



Раніше, коли МіГи злітали, повітряна тривога лунала орієнтовно 20 хвилин. За словами Ігната, це росіяни відпрацьовували зліт та посадки, тренувальні польоти.



"Також були 1,5-годинні тривоги - це час, коли МіГ-31 відпрацьовує пальне. Літає, поки не витратить усе пальне, і повертається на базу. Таким чином ми з півроку і більше бачили тривоги по 1,5 години. Зараз ворог інші завдання ставить перед собою – це відпрацювання дозаправки в повітрі. Зрозуміло, що час перебування МіГа зростає удвічі. Зараз протяжність таких тривог – понад 2,5 годин", – пояснив речник Повітряних сил.



Нагадаємо, що сьогодні, 10 листопада, повітряна тривога по всій території України лунала близько 3,5 години.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тривалість повітряних тривог в Україні суттєво збільшилась. Це насамперед пов'язано з тим, що російська армія під час тренувальних польотів МіГів почала виконувати інші завдання.Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУв ефірі телемарафону, пише ТСН. Зауважимо, що під час злітання ворожих МіГів, які є носіями ракет "Кинджал", тривога вмикається одразу на всій території України. "Кинджали" надзвичайно швидкі і можуть уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.Раніше, коли МіГи злітали, повітряна тривога лунала орієнтовно 20 хвилин. За словами Ігната, це росіяни відпрацьовували зліт та посадки, тренувальні польоти."Також були 1,5-годинні тривоги - це час, коли МіГ-31 відпрацьовує пальне. Літає, поки не витратить усе пальне, і повертається на базу. Таким чином ми з півроку і більше бачили тривоги по 1,5 години. Зараз ворог інші завдання ставить перед собою – це відпрацювання дозаправки в повітрі. Зрозуміло, що час перебування МіГа зростає удвічі. Зараз протяжність таких тривог – понад 2,5 годин", – пояснив речник Повітряних сил.Нагадаємо, що сьогодні, 10 листопада, повітряна тривога по всій території України лунала близько 3,5 години.

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