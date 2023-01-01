Біля Куп'янська на Харківщині загинув 21-річний Герой з Волині Михайло Боярчук

Михайло Васильович Боярчук, 2002 року народження, житель міста Ківерці.



Про це



"Смерть настала в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання, щодо захисту незалежності України.



Михайло Боярчук, будучи заступником командира бойової машини, мужньо захищав нашу Батьківщину з 30 вересня 2022 року.



Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про Героя Михайла стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував.



Усією громадою висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Захисника, який поклав своє життя, оберігаючи нашу Вітчизну", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що усі деталі про церемонію прощання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 листопада 2023 року в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області загинув солдат, 2002 року народження, житель міста Ківерці.Про це повідомили у Ківерцівській громаді."Смерть настала в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання, щодо захисту незалежності України.Михайло Боярчук, будучи заступником командира бойової машини, мужньо захищав нашу Батьківщину з 30 вересня 2022 року.Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про Героя Михайла стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував.Усією громадою висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Захисника, який поклав своє життя, оберігаючи нашу Вітчизну", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що усі деталі про церемонію прощання повідомлять згодом.

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