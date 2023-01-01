Із окупованого Криму вдалося вивезти до України двох дітей

У межах плану дій Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще двох українських дітей. Цета, 2009 та 2015 років народження. Вони приїхали разом з бабусею.Про це у телеграмі повідомив глава Офісу президентаЦі діти народилися в Криму та опинилися під опікою бабусі у зв’язку зі смертю батька та позбавленням батьківських прав їх матері.Враховуючи те, що молодша онука не є кровною родичкою бабусі, оформлення відповідних документів тривало певний час, що не дозволяло раніше виїхати з окупованого Криму.Після повномасштабного вторгнення росіян активізувався тиск окупаційної адміністрації на осіб, які дотримуються проукраїнських поглядів. Бабуся ухвалила рішення виїхати з Криму разом з дітьми.Вона звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням про сприяння у переїзді разом з неповнолітніми.«Наша команда допомогла їм виїхати до України, була розроблена легенда, яку родина використовувала при контактах з представниками окупаційної влади та спецслужб країни-агресора. Зараз вони вже у Києві», - зазначив Єрмак.Нагадаємо, «Білі янголи» поліції Донеччини, які залишалися в Очеретиному та двох селах Марʼїнської громади: Єлизаветівці та Катеринівці.