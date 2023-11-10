Все про обміни: скільки військових повернули з російського полону





Звільняти цивільних набагато важче через відсутність відповідних міжнародних конвенцій, алгоритму повернення і небажання рф, інформує



Цього року, порівняно з минулим, динаміка проведення обмінів полоненими значно сповільнилася, на сьогоднішній день обмінів не було вже більше трьох місяців.



Протягом минулого року від початку повномасштабної війни відбулося понад 30 обмінів полоненими, про які повідомлялося публічно.



Перші обміни відбулися вже у березні – за три обміни вдалося повернути 15 військових та 20 цивільних.



У квітні було 9 обмінів, внаслідок яких додому повернулися 236 українських військових та 66 цивільних. У травні був лише один обмін – повернули 28 військових та 13 цивільних.



Влітку 2022-го відбулося 5 обмінів полоненими, всі у червні – повернули 161 військового та 11 цивільних.



У вересні минулого року після двомісячної паузи провели 3 обміни полоненими, в результаті яких повернули 231 українського військового та 4 цивільних. У жовтні було 5 обмінів (208 військових та 14 цивільних), у листопаді також 5 (246 військових та 4 цивільних).



Наприкінці 2022-го провели 3 обміни, повернувши одного цивільного та 314 військових. Останній торік обмін відбувся 31 грудня.



Цього року відомо лише про 12 обмінів полоненими, і цивільних серед звільнених майже не було.



8 січня Україна повернула 50 військових, 4 лютого – 116 військових, 16 лютого – 100 військових та цивільного, 7 березня – 130 військових, 10 квітня – 100 військових, 16 квітня – 130 військових, 26 квітня – 42 військових та 2 цивільних, 6 травня – 45 військових, 25 травня – 106 військових, 11 червня – 95 військових, 6 липня – 45 військових та 2 цивільних.



Останній на даний момент обмін полоненим був ще 7 серпня – повернулися 22 воїни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити близько 2,6 тисячі українців, переважно військових.Звільняти цивільних набагато важче через відсутність відповідних міжнародних конвенцій, алгоритму повернення і небажання рф, інформує Слово і діло Цього року, порівняно з минулим, динаміка проведення обмінів полоненими значно сповільнилася, на сьогоднішній день обмінів не було вже більше трьох місяців.Протягом минулого року від початку повномасштабної війни відбулося понад 30 обмінів полоненими, про які повідомлялося публічно.Перші обміни відбулися вже у березні – за три обміни вдалося повернути 15 військових та 20 цивільних.У квітні було 9 обмінів, внаслідок яких додому повернулися 236 українських військових та 66 цивільних. У травні був лише один обмін – повернули 28 військових та 13 цивільних.Влітку 2022-го відбулося 5 обмінів полоненими, всі у червні – повернули 161 військового та 11 цивільних.У вересні минулого року після двомісячної паузи провели 3 обміни полоненими, в результаті яких повернули 231 українського військового та 4 цивільних. У жовтні було 5 обмінів (208 військових та 14 цивільних), у листопаді також 5 (246 військових та 4 цивільних).Наприкінці 2022-го провели 3 обміни, повернувши одного цивільного та 314 військових. Останній торік обмін відбувся 31 грудня.Цього року відомо лише про 12 обмінів, і цивільних серед звільнених майже не було.8 січня Україна повернула 50 військових, 4 лютого – 116 військових, 16 лютого – 100 військових та цивільного, 7 березня – 130 військових, 10 квітня – 100 військових, 16 квітня – 130 військових, 26 квітня – 42 військових та 2 цивільних, 6 травня – 45 військових, 25 травня – 106 військових, 11 червня – 95 військових, 6 липня – 45 військових та 2 цивільних.Останній на даний момент обмін полоненим був ще 7 серпня – повернулися 22 воїни.

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