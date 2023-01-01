Волиняни провели в останню путь Героя Віталія Козловського
Сьогодні, 18:20
У Заболоттівській громаді на Волині краяни попрощалися із полеглим військовослужбовцем Віталієм Козловським.
Про це у фейсбуці повідомляє Заболоттівська територіальна громада.
Заболоттівська громада зустріла на колінах жалобний кортеж з тілом полеглого воїна, земляка Віталія Козловського. Дорогу Герою додому встеляли живими квітами.
Чин похорону відбувся вчора, 9 листопада. На останнє прощання з полеглим Захисником прийшли рідні , друзі , побратими, односельчани, щоб висловити безмежну вдячність за неоціненний внесок у майбутнє рідної країни та її жителів.
З усіма військовими почестями Героя поховали на місцевому кладовищі, де рідним було вручено Державний прапор України, яким була вкрита труна воїна, і під яким він боровся за Перемогу.
«Назавжди у нашій пам'яті ім'я Героя – воїна Віталія Козловського. Завдяки таким Героям, як він, Україна була, є і буде! У цей надзвичайно важкий час ми низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого Захисника. Важко знайти слова втіхи, неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати. Кожен загиблий воїн – це болючий шрам на душі кожного з нас. Вічна пам'ять і шана нашому Захиснику!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Заболоттівська територіальна громада.
Заболоттівська громада зустріла на колінах жалобний кортеж з тілом полеглого воїна, земляка Віталія Козловського. Дорогу Герою додому встеляли живими квітами.
Чин похорону відбувся вчора, 9 листопада. На останнє прощання з полеглим Захисником прийшли рідні , друзі , побратими, односельчани, щоб висловити безмежну вдячність за неоціненний внесок у майбутнє рідної країни та її жителів.
З усіма військовими почестями Героя поховали на місцевому кладовищі, де рідним було вручено Державний прапор України, яким була вкрита труна воїна, і під яким він боровся за Перемогу.
«Назавжди у нашій пам'яті ім'я Героя – воїна Віталія Козловського. Завдяки таким Героям, як він, Україна була, є і буде! У цей надзвичайно важкий час ми низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого Захисника. Важко знайти слова втіхи, неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати. Кожен загиблий воїн – це болючий шрам на душі кожного з нас. Вічна пам'ять і шана нашому Захиснику!» - йдеться у повідомленні.
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