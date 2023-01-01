Оренда акаунтів у соцмережах: МВС пояснило небезпечність схеми

Правоохоронці застерігають українців від пропозицій взяти вашу сторінку в соціальних мережах в оренду, адже це можуть бути шахраї.Про це у телеграмі повідомляє пресслужба МВС.Шахраї прагнуть користуватися сторінками з активністю, історією та підписниками. Адже вони викликають більше довіри, ніж щойно створені.▪️Реклами товарів.▪️Написання позитивних коментарів на сторінках магазинів, у тому числі шахрайських.▪️Публікування дописів та коментарів з метою розпалювання ворожнечі, поширення неправдивої інформації або пропаганди.▪️Прохань в борг коштів у підписників власника сторінки від його імені.▪️Організації фейкових зборів на лікування, допомогу ЗСУ тощо.▪️Бути пильним щодо пропозицій легкого заробітку.▪️Не надавати доступ іншим особам до своїх акаунтів.▪️Не передавати нікому особисті дані, логіни та паролі.▪️Встановити надійний пароль, змінювати його раз у декілька місяців.