Оренда акаунтів у соцмережах: МВС пояснило небезпечність схеми
Сьогодні, 18:36
Правоохоронці застерігають українців від пропозицій взяти вашу сторінку в соціальних мережах в оренду, адже це можуть бути шахраї.
Про це у телеграмі повідомляє пресслужба МВС.
Шахраї прагнуть користуватися сторінками з активністю, історією та підписниками. Адже вони викликають більше довіри, ніж щойно створені.
Для чого може бути використана ваша сторінка?
▪️Реклами товарів.
▪️Написання позитивних коментарів на сторінках магазинів, у тому числі шахрайських.
▪️Публікування дописів та коментарів з метою розпалювання ворожнечі, поширення неправдивої інформації або пропаганди.
▪️Прохань в борг коштів у підписників власника сторінки від його імені.
▪️Організації фейкових зборів на лікування, допомогу ЗСУ тощо.
Як себе убезпечити?
▪️Бути пильним щодо пропозицій легкого заробітку.
▪️Не надавати доступ іншим особам до своїх акаунтів.
▪️Не передавати нікому особисті дані, логіни та паролі.
▪️Встановити надійний пароль, змінювати його раз у декілька місяців.
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Про це у телеграмі повідомляє пресслужба МВС.
Шахраї прагнуть користуватися сторінками з активністю, історією та підписниками. Адже вони викликають більше довіри, ніж щойно створені.
Для чого може бути використана ваша сторінка?
▪️Реклами товарів.
▪️Написання позитивних коментарів на сторінках магазинів, у тому числі шахрайських.
▪️Публікування дописів та коментарів з метою розпалювання ворожнечі, поширення неправдивої інформації або пропаганди.
▪️Прохань в борг коштів у підписників власника сторінки від його імені.
▪️Організації фейкових зборів на лікування, допомогу ЗСУ тощо.
Як себе убезпечити?
▪️Бути пильним щодо пропозицій легкого заробітку.
▪️Не надавати доступ іншим особам до своїх акаунтів.
▪️Не передавати нікому особисті дані, логіни та паролі.
▪️Встановити надійний пароль, змінювати його раз у декілька місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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