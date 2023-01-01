Оренда акаунтів у соцмережах: МВС пояснило небезпечність схеми

Оренда акаунтів у соцмережах: МВС пояснило небезпечність схеми
Правоохоронці застерігають українців від пропозицій взяти вашу сторінку в соціальних мережах в оренду, адже це можуть бути шахраї.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба МВС.

Шахраї прагнуть користуватися сторінками з активністю, історією та підписниками. Адже вони викликають більше довіри, ніж щойно створені.

Для чого може бути використана ваша сторінка?

▪️Реклами товарів.
▪️Написання позитивних коментарів на сторінках магазинів, у тому числі шахрайських.
▪️Публікування дописів та коментарів з метою розпалювання ворожнечі, поширення неправдивої інформації або пропаганди.
▪️Прохань в борг коштів у підписників власника сторінки від його імені.
▪️Організації фейкових зборів на лікування, допомогу ЗСУ тощо.

Як себе убезпечити?

▪️Бути пильним щодо пропозицій легкого заробітку.
▪️Не надавати доступ іншим особам до своїх акаунтів.
▪️Не передавати нікому особисті дані, логіни та паролі.
▪️Встановити надійний пароль, змінювати його раз у декілька місяців.

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Теги: шахраї, Україна
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