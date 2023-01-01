«Місяць пекла»: Залужний подякував захисникам Авдіївки

Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги українських захисників, які продовжують героїчно тримати оборону.Про це у телеграмі повідомив головнокомандувач Збройних сил УкраїниЗа цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.«Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку. Схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна памʼять і шана», - зазначив Валерій Залужний.