Трагічна звістка з фронту: загинув волинянин Олександр Новосад

У боях із російськими загарбниками на Харківщині обірвалося життя волинянинаПро це у телеграмі повідомив міський голова Володимира«На жаль, маємо трагічну звістку із фронту - на Харківщині, внаслідок ворожого обстрілу загинув житель села Федорівка Олександр Михайлович Новосад», - зазначив мер.46-річний штаб-сержант був мобілізований до війська торік у вересні і до останнього свого подиху був вірний присязі.У полеглого захисника залишалась мама та син.«Кортеж із тілом Олександра Новосада прибуде у Володимир завтра. Про точний час прибуття, як і про день та час чину похорону повідомлю згодом. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - повідомив Ігор Пальонка.