Трагічна звістка з фронту: загинув волинянин Олександр Новосад
Сьогодні, 18:57
У боях із російськими загарбниками на Харківщині обірвалося життя волинянина Олександра Новосада.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
«На жаль, маємо трагічну звістку із фронту - на Харківщині, внаслідок ворожого обстрілу загинув житель села Федорівка Олександр Михайлович Новосад», - зазначив мер.
46-річний штаб-сержант був мобілізований до війська торік у вересні і до останнього свого подиху був вірний присязі.
У полеглого захисника залишалась мама та син.
«Кортеж із тілом Олександра Новосада прибуде у Володимир завтра. Про точний час прибуття, як і про день та час чину похорону повідомлю згодом. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - повідомив Ігор Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
«На жаль, маємо трагічну звістку із фронту - на Харківщині, внаслідок ворожого обстрілу загинув житель села Федорівка Олександр Михайлович Новосад», - зазначив мер.
46-річний штаб-сержант був мобілізований до війська торік у вересні і до останнього свого подиху був вірний присязі.
У полеглого захисника залишалась мама та син.
«Кортеж із тілом Олександра Новосада прибуде у Володимир завтра. Про точний час прибуття, як і про день та час чину похорону повідомлю згодом. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - повідомив Ігор Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Піст розпочнеться 15 листопада: роз’яснення церкви
Сьогодні, 19:09
Трагічна звістка з фронту: загинув волинянин Олександр Новосад
Сьогодні, 18:57
«Місяць пекла»: Залужний подякував захисникам Авдіївки
Сьогодні, 18:47
Оренда акаунтів у соцмережах: МВС пояснило небезпечність схеми
Сьогодні, 18:36