Трагічна звістка з фронту: загинув волинянин Олександр Новосад

Трагічна звістка з фронту: загинув волинянин Олександр Новосад
У боях із російськими загарбниками на Харківщині обірвалося життя волинянина Олександра Новосада.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

«На жаль, маємо трагічну звістку із фронту - на Харківщині, внаслідок ворожого обстрілу загинув житель села Федорівка Олександр Михайлович Новосад», - зазначив мер.

46-річний штаб-сержант був мобілізований до війська торік у вересні і до останнього свого подиху був вірний присязі.

У полеглого захисника залишалась мама та син.

«Кортеж із тілом Олександра Новосада прибуде у Володимир завтра. Про точний час прибуття, як і про день та час чину похорону повідомлю згодом. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - повідомив Ігор Пальонка.

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Теги: загиблі, війна
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