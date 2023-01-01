Піст розпочнеться 15 листопада: роз’яснення церкви

Піст розпочнеться 15 листопада: роз’яснення церкви
Православна церква підготовлює вірян до святкування Різдва Христового молитвою і постом, який триватиме сорок днів – від 15 листопада до 24 грудня.

Про це повідомляє у фейсбуці Волинська єпархія ПЦУ.

Його ще називають «Пилипівка», бо він починається після 14 листопада – дня пам’яті апостола Филипа. Преподобний Симеон Фессалонікійський говорить, що піст різдвяної чотиридесятниці – це символ говіння Мойсея, який постував сорок днів і ночей та отримав на кам’яних скрижалях Божі заповіді.

Мета посту полягає в тому, щоб ми до Різдва Христового очистили себе молитвою, таїнствами сповіді та причастя, щоб із чистим серцем, душею і тілом могли благоговійно зустріти явленого у світ Сина Божого.

Загальні правила Різдвяного посту менш строгі, ніж Великого та Успенського. Заборонено м'ясні, молочні продукти, яйця. Крім того, у понеділок, середу і п'ятницю забороняються риба, вино та олія. У вівторок і четвер харчуємося з олією. Риба під час Пилипівки дозволяється в суботу й неділю. Із 18 по 23 грудня піст посилюється, навіть у суботу та неділю риба не благословляється. На Святвечір, 24 грудня, за благочестивим звичаєм, якщо дозволяє здоров’я, варто взагалі утриматися від їжі «до появи першої зірки».

Проте хворі, вагітні, подорожуючі, зайняті на важких роботах, зокрема ратним трудом, за дозволом духівника звільняються від посту або дотримуються його не повною мірою. Обставини воєнного часу вже самі по собі накладають на вірних чималі обтяження.

Однак обмеженнями в харчах піст аж ніяк не вичерпується. Той, хто поститься, повинен більше уваги приділяти своєму духовному життю: молитися в храмі та вдома, читати Святе Письмо, іншу християнську літературу, більше допомагати ближнім (особливо воїнам, біженцям).

Якщо хтось перебуває у сварці чи тримає на когось гнів, – необхідно примиритися, бо гріхи гніву, осуду, ненависті, злоби позбавляють постувальника всіх плодів його праці. Піст – це добра нагода покинути погані звички (куріння, зловживання хмільним, картярство, лихослів’я), усілякі надмірності.

Піст тілесний без посту духовного нічого не приносить для спасіння душі, навіть навпаки – може бути шкідливим, якщо людина, утримуючись від якоїсь їжі, впадає в гординю. Без молитви й покаяння піст – це тільки дієта і до релігії відношення не має. Постування, як і всі релігійні практики, мусить бути не на показ.

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Теги: церква, Волинь
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