Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.
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