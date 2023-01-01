Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.



В області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.В області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.

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