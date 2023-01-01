До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв
Сьогодні, 20:32
У суботу, 11 листопада, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», як доставляє тіла Героїв, загиблих на війні з окупантами.
Про це повідомила волонтерка Анастасія Рудик.
Час орієнтовного прибуття кортежу з тілами загиблих захисників - 10:30.
Збір - о 10:00 в селі Підгайці біля АСЗ «Аветра».
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Про це повідомила волонтерка Анастасія Рудик.
Час орієнтовного прибуття кортежу з тілами загиблих захисників - 10:30.
Збір - о 10:00 в селі Підгайці біля АСЗ «Аветра».
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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