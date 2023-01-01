До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв

До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв
У суботу, 11 листопада, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», як доставляє тіла Героїв, загиблих на війні з окупантами.

Про це повідомила волонтерка Анастасія Рудик.

Час орієнтовного прибуття кортежу з тілами загиблих захисників - 10:30.

Збір - о 10:00 в селі Підгайці біля АСЗ «Аветра».

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: місія На щиті, Герої, похорони, траурний кортеж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі спалахнула пожежа: подробиці
Сьогодні, 21:15
Пів тонни риби цінних порід випустили у водосховище на Волині
Сьогодні, 20:51
До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв
Сьогодні, 20:32
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 листопада
Сьогодні, 20:00
Спомин про Героя з Волині. Хоч і мав позивний «Дід», внучку так і не побачив
Сьогодні, 19:25
Схожі новини
Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука
08 листопад, 23:16
Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського
08 листопад, 22:12
Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим
08 листопад, 20:15
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя Анатолія Любчика Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя Анатолія Любчика
06 листопад, 21:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі спалахнула пожежа: подробиці
Сьогодні, 21:15
 0
Пів тонни риби цінних порід випустили у водосховище на Волині
Сьогодні, 20:51
 0
До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв
Сьогодні, 20:32
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Спомин про Героя з Волині. Хоч і мав позивний «Дід», внучку так і не побачив
Сьогодні, 19:25
 0
Медіа
відео
1/8