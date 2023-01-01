До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв





Про це повідомила волонтерка Анастасія Рудик.



Час орієнтовного прибуття кортежу з тілами загиблих захисників - 10:30.



Збір - о 10:00 в селі Підгайці біля АСЗ «Аветра».



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 11 листопада, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», як доставляє тіла Героїв, загиблих на війні з окупантами.Про це повідомила волонтеркаЧас орієнтовного прибуття кортежу з тілами загиблих захисників - 10:30.Збір - о 10:00 в селі Підгайці біля АСЗ «Аветра».Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію