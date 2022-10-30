У Луцькому районі спалахнула пожежа: подробиці

У Луцькому районі спалахнула пожежа: подробиці
Пожежа трапилася 10 листопада близько 17:30 на вулиці Луцькій в селищі Торчин.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини з посиланням на очевидців.

У пресслужбі ДСНС у Волинській області зазначили, що на місце події виїжджали рятувальники 20 ДПРП селища Торчин і працівники місцевої пожежної охорони села Білостік.

За попередніми даними, горіла господарська споруда. Пожежа наразі ліквідована.

Постраждалих немає.

Попередня причина пожежі встановлюється.

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Теги: Пожежа, рятувальники, ДСНС
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