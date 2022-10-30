У Луцькому районі спалахнула пожежа: подробиці





Про це повідомляє ІА



У пресслужбі ДСНС у Волинській області зазначили, що на місце події виїжджали рятувальники 20 ДПРП селища Торчин і працівники місцевої пожежної охорони села Білостік.



За попередніми даними, горіла господарська споруда. Пожежа наразі ліквідована.



Постраждалих немає.



Попередня причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пожежа трапилася 10 листопада близько 17:30 на вулиці Луцькій в селищі Торчин.Про це повідомляє ІА Волинські Новини з посиланням на очевидців.У пресслужбі ДСНС у Волинській області зазначили, що на місце події виїжджали рятувальники 20 ДПРП селища Торчин і працівники місцевої пожежної охорони села Білостік.За попередніми даними, горіла господарська споруда. Пожежа наразі ліквідована.Постраждалих немає.Попередня причина пожежі встановлюється.

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