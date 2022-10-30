У Луцькому районі спалахнула пожежа: подробиці
Сьогодні, 21:15
Пожежа трапилася 10 листопада близько 17:30 на вулиці Луцькій в селищі Торчин.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини з посиланням на очевидців.
У пресслужбі ДСНС у Волинській області зазначили, що на місце події виїжджали рятувальники 20 ДПРП селища Торчин і працівники місцевої пожежної охорони села Білостік.
За попередніми даними, горіла господарська споруда. Пожежа наразі ліквідована.
Постраждалих немає.
Попередня причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ІА Волинські Новини з посиланням на очевидців.
У пресслужбі ДСНС у Волинській області зазначили, що на місце події виїжджали рятувальники 20 ДПРП селища Торчин і працівники місцевої пожежної охорони села Білостік.
За попередніми даними, горіла господарська споруда. Пожежа наразі ліквідована.
Постраждалих немає.
Попередня причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькому районі спалахнула пожежа: подробиці
Сьогодні, 21:15
Пів тонни риби цінних порід випустили у водосховище на Волині
Сьогодні, 20:51
До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв
Сьогодні, 20:32
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 листопада
Сьогодні, 20:00