Пів тонни риби цінних порід випустили у водосховище на Волині





Про це повідомили у Ковельській міській раді.



"Водойму поповнили короп та білий амур. На проведення цієї екологічної акції кошти виділили з бюджету громади", – йдеться у повідомленні.



Штучне зариблення є одним із способів вирішити проблему погіршення стану природного відтворення водних живих ресурсів. Рослиноїдні види риб забезпечать проведення природної меліорації річки, зменшать відсоток її заростання.



За рік риба підросте і розмножиться, а поки у міській раді просять ковельчан утриматися від її вилову.

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