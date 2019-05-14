Пів тонни риби цінних порід випустили у водосховище на Волині

Пів тонни риби цінних порід випустили у водосховище на Волині
У Ковельське водосховище випустили майже 500 кілограмів риби.

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

"Водойму поповнили короп та білий амур. На проведення цієї екологічної акції кошти виділили з бюджету громади", – йдеться у повідомленні.

Штучне зариблення є одним із способів вирішити проблему погіршення стану природного відтворення водних живих ресурсів. Рослиноїдні види риб забезпечать проведення природної меліорації річки, зменшать відсоток її заростання.

За рік риба підросте і розмножиться, а поки у міській раді просять ковельчан утриматися від її вилову.

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Теги: риба, Водосховище, Ковель
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