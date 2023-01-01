На аварійно-небезпечній ділянці траси Луцьк - Володимир встановили камеру автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 21:45
На автомобільній дорозі Луцьк — Володимир у селі Затурці встановили камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс "КАСКАД" розташований на виїзді з села в напрямку на Луцьк.
Як поінформували поліцейські офіцери громади в області, технічний засіб контролю швидкості, який фіксуватиме порушення на дорозі, зокрема перевищення швидкості, розмістили на аварійно-небезпечній ділянці.
Проєкт щодо встановлення цього комплексу подав на погодження поліцейський офіцер Затурцівської ТГ Богдан Скучинський.
"У зв’язку з тим, що на дорозі, яка проходить через село Затурці, є аварійно-небезпечні ділянки та ділянки з концентрацією дорожньо-транспортних пригод, автоматична фіксація буде розвантаженням та своєрідним важелем для зниження швидкості водіями", — сказав поліцейський офіцер громади.
Коли саме запрацює пристрій - не повідомляють.
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Як поінформували поліцейські офіцери громади в області, технічний засіб контролю швидкості, який фіксуватиме порушення на дорозі, зокрема перевищення швидкості, розмістили на аварійно-небезпечній ділянці.
Проєкт щодо встановлення цього комплексу подав на погодження поліцейський офіцер Затурцівської ТГ Богдан Скучинський.
"У зв’язку з тим, що на дорозі, яка проходить через село Затурці, є аварійно-небезпечні ділянки та ділянки з концентрацією дорожньо-транспортних пригод, автоматична фіксація буде розвантаженням та своєрідним важелем для зниження швидкості водіями", — сказав поліцейський офіцер громади.
Коли саме запрацює пристрій - не повідомляють.
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