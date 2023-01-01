На аварійно-небезпечній ділянці траси Луцьк - Володимир встановили камеру автофіксації порушень ПДР

На автомобільній дорозі Луцьк — Володимир у селі Затурці встановили камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс "КАСКАД" розташований на виїзді з села в напрямку на Луцьк.Як поінформували поліцейські офіцери громади в області, технічний засіб контролю швидкості, який фіксуватиме порушення на дорозі, зокрема перевищення швидкості, розмістили на аварійно-небезпечній ділянці.Проєкт щодо встановлення цього комплексу подав на погодження поліцейський офіцер Затурцівської ТГ Богдан"У зв’язку з тим, що на дорозі, яка проходить через село Затурці, є аварійно-небезпечні ділянки та ділянки з концентрацією дорожньо-транспортних пригод, автоматична фіксація буде розвантаженням та своєрідним важелем для зниження швидкості водіями", — сказав поліцейський офіцер громади.Коли саме запрацює пристрій - не повідомляють.