На аварійно-небезпечній ділянці траси Луцьк - Володимир встановили камеру автофіксації порушень ПДР

На аварійно-небезпечній ділянці траси Луцьк - Володимир встановили камеру автофіксації порушень ПДР
На автомобільній дорозі Луцьк — Володимир у селі Затурці встановили камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс "КАСКАД" розташований на виїзді з села в напрямку на Луцьк.

Як поінформували поліцейські офіцери громади в області, технічний засіб контролю швидкості, який фіксуватиме порушення на дорозі, зокрема перевищення швидкості, розмістили на аварійно-небезпечній ділянці.

Проєкт щодо встановлення цього комплексу подав на погодження поліцейський офіцер Затурцівської ТГ Богдан Скучинський.

"У зв’язку з тим, що на дорозі, яка проходить через село Затурці, є аварійно-небезпечні ділянки та ділянки з концентрацією дорожньо-транспортних пригод, автоматична фіксація буде розвантаженням та своєрідним важелем для зниження швидкості водіями", — сказав поліцейський офіцер громади.

Коли саме запрацює пристрій - не повідомляють.

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Теги: камера, ПДР
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