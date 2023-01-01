Українці можуть складати теорію для отримання водійських прав без навчання в автошколі: деталі

Українці можуть складати теорію для отримання водійських прав без навчання в автошколі: деталі
Уряд затвердив порядок, за яким українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

За словами посадовця, відтепер майбутні водії матимуть вибір:

- вивчати правила дорожнього руху в автошколі;
- самостійно опановувати теорію.

"Такі зміни відбулися у рамках реформи сервісних центрів МВС, які ми розпочали влітку цього року", — зазначив Клименко.

Як пояснив міністр, аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. З часом така послуга буде доступна і через ЦНАП.

"Ці нововведення стосуються і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", що реалізується, зокрема для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим", — додав посадовець.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Автошколи, теорія, МВС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ВАКС заарештував підозрюваного керівника злочинної організації на Волинській митниці
10 листопад, 23:46
Біля національної пам'ятки на Волині - будівництво: чи законне воно
10 листопад, 23:17
Українці можуть складати теорію для отримання водійських прав без навчання в автошколі: деталі
10 листопад, 22:48
На Волині цього року зафіксували один випадок отруєння грибами
10 листопад, 22:19
На аварійно-небезпечній ділянці траси Луцьк - Володимир встановили камеру автофіксації порушень ПДР
10 листопад, 21:45
Схожі новини
МВС повідомило про новинки у відновленні водійських прав МВС повідомило про новинки у відновленні водійських прав
02 листопад, 16:07
Глава МВС обіцяє «невідкладні та жорсткі» рішення щодо посадовця Нацполіції, у родичів якого паспорти – рф Глава МВС обіцяє «невідкладні та жорсткі» рішення щодо посадовця Нацполіції, у родичів якого паспорти – рф
28 жовтень, 23:17
Що робитиме поліція під час можливих відключеннях електроенергії взимку Що робитиме поліція під час можливих відключеннях електроенергії взимку
07 жовтень, 01:15
Росіяни обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції Росіяни обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції
19 вересень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
11 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ВАКС заарештував підозрюваного керівника злочинної організації на Волинській митниці
10 листопад, 23:46
 0
Біля національної пам'ятки на Волині - будівництво: чи законне воно
10 листопад, 23:17
 0
Українці можуть складати теорію для отримання водійських прав без навчання в автошколі: деталі
10 листопад, 22:48
 0
На Волині цього року зафіксували один випадок отруєння грибами
10 листопад, 22:19
 0
Медіа
відео
1/8