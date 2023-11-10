ВАКС заарештував підозрюваного керівника злочинної організації на Волинській митниці

Олександра Громика, якого НАБУ і САП підозрюють у створенні злочинної організації на Волинській митниці Державної митної служби.



Таке рішення 10 листопада ухвалив слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк, повідомляє



«Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Громика Олександра Дмитровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 січня 2024 року включно», – йдеться в рішенні



Одночасно з цим йому визначили 80 млн грн застави. У разі внесення коштів на нього покладуть низку обов'язків.



За словами прокурора САП Олександра Іванющенка, Громик створив і керував злочинною організацією з чотирьох осіб, яка займалася закупівлею за кордоном ноутбуків, телефонів, комп'ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо і ввезенням товарів в Україну.



Ці товари декларувалися на польському кордоні, а на українському – згадки про них в декларації не було. Отже такі товари провозилися без митних платежів.



Також був й інший спосіб зловживань. На українському кордоні декларували дешеві товари, мито на яке було дуже низьке, а завозили вищевказану техніку, телефони, одяг і так далі.



Вказана злочинна організація була у змові зі службовими особами Волинської митниці. Митники забезпечували оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.

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