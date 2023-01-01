Укрпошта запроваджує електронну марку для рекомендованих листів

Послуга надає можливість українцям замовляти, завантажувати та друкувати електронну марку на принтері вдома чи в офісі всього за кілька хвилин. Основна мета впровадження нової послуги – спрощення процесу відправки листів, а також розвантаження поштових відділень.Згенерувати марку можуть усі клієнти Укрпошти в Особистому кабінеті за посиланням https://www.ukrposhta.ua/uaДля цього потрібно створити лист та оплатити вартість поштового відправлення за допомогою банківської картки. У корпоративних клієнтів є можливість оплатити створені рекомендовані листи коштом авансу.Завдяки електронній марці відпадає потреба особисто приходити у відділення, для того, щоб купувати марки та скорочується час оформлення відправлень.