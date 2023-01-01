Укрпошта запроваджує електронну марку для рекомендованих листів

Укрпошта запроваджує електронну марку для рекомендованих листів
Послуга надає можливість українцям замовляти, завантажувати та друкувати електронну марку на принтері вдома чи в офісі всього за кілька хвилин. Основна мета впровадження нової послуги – спрощення процесу відправки листів, а також розвантаження поштових відділень.

Згенерувати марку можуть усі клієнти Укрпошти в Особистому кабінеті за посиланням https://www.ukrposhta.ua/ua

Для цього потрібно створити лист та оплатити вартість поштового відправлення за допомогою банківської картки. У корпоративних клієнтів є можливість оплатити створені рекомендовані листи коштом авансу.

Завдяки електронній марці відпадає потреба особисто приходити у відділення, для того, щоб купувати марки та скорочується час оформлення відправлень.

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Теги: укрпошта, марка, листи
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