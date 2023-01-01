Укрпошта запроваджує електронну марку для рекомендованих листів
Сьогодні, 01:30
Послуга надає можливість українцям замовляти, завантажувати та друкувати електронну марку на принтері вдома чи в офісі всього за кілька хвилин. Основна мета впровадження нової послуги – спрощення процесу відправки листів, а також розвантаження поштових відділень.
Згенерувати марку можуть усі клієнти Укрпошти в Особистому кабінеті за посиланням https://www.ukrposhta.ua/ua
Для цього потрібно створити лист та оплатити вартість поштового відправлення за допомогою банківської картки. У корпоративних клієнтів є можливість оплатити створені рекомендовані листи коштом авансу.
Завдяки електронній марці відпадає потреба особисто приходити у відділення, для того, щоб купувати марки та скорочується час оформлення відправлень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Згенерувати марку можуть усі клієнти Укрпошти в Особистому кабінеті за посиланням https://www.ukrposhta.ua/ua
Для цього потрібно створити лист та оплатити вартість поштового відправлення за допомогою банківської картки. У корпоративних клієнтів є можливість оплатити створені рекомендовані листи коштом авансу.
Завдяки електронній марці відпадає потреба особисто приходити у відділення, для того, щоб купувати марки та скорочується час оформлення відправлень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Укрпошта запроваджує електронну марку для рекомендованих листів
Сьогодні, 01:30
11 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ВАКС заарештував підозрюваного керівника злочинної організації на Волинській митниці
10 листопад, 23:46
Біля національної пам'ятки на Волині - будівництво: чи законне воно
10 листопад, 23:17
Українці можуть складати теорію для отримання водійських прав без навчання в автошколі: деталі
10 листопад, 22:48