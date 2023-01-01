Довго не виходила на зв'язок: у Луцьку співробітники ДСНС врятували життя жінці

У Луцьку в зачиненій квартирі перебувала жінка, яка тривалий час не виходила на зв'язок. На допомогу їй прибули рятувальники.Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.Виклик надійшов вчора, 10 листопада, о 18:39.«До Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку у квартирі другого поверху багатоповерхівки за зачиненими дверима перебуває жінка, яка тривалий час не виходить на зв'язок», – зазначили у дописі.На місце події направили відділення Аварійно-рятувальної частини з Луцька. Рятувальники за допомогою драбини через балкон потрапили в помешкання та відчинили двері зсередини, аби надати доступ медикам до постраждалої жінки.