Нацбанк вводить в обіг нову монету - «Антонівський міст»
Сьогодні, 07:12
До річниці визволення Херсонщини Національний банк з 10 листопада ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Антонівський міст».
Вона присвячена одній із трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону та країни в цілому. Росіяни, втікаючи з правого берега Херсонщини, підірвали за собою Антонівський міст у листопаді 2022 року. А до того у переправу прицільно били українській військові.
За своїми характеристиками обігова пам’ятна монета «Антонівський міст» ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.
Проте її реверс — тематичний та містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту, що роблять його цікавим і оригінальним.
Як і всі інші обігові монети, монета «Антонівський міст» обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України.
В готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.
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Вона присвячена одній із трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону та країни в цілому. Росіяни, втікаючи з правого берега Херсонщини, підірвали за собою Антонівський міст у листопаді 2022 року. А до того у переправу прицільно били українській військові.
За своїми характеристиками обігова пам’ятна монета «Антонівський міст» ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.
Проте її реверс — тематичний та містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту, що роблять його цікавим і оригінальним.
Як і всі інші обігові монети, монета «Антонівський міст» обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України.
В готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.
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Коментарі 1
Безперечно, Антонівський міст - важливий момент новітньої історії України. Але кожен героїзм - наслідок розгільдяйства. Спочатку здали без бою, а потім героїчно підпивали не один місяць. Де кримінальні справи на зрадників?
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