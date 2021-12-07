Нацбанк вводить в обіг нову монету - «Антонівський міст»

До річниці визволення Херсонщини Національний банк з 10 листопада ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Антонівський міст».Вона присвячена одній із трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону та країни в цілому. Росіяни, втікаючи з правого берега Херсонщини, підірвали за собою Антонівський міст у листопаді 2022 року. А до того у переправу прицільно били українській військові.За своїми характеристиками обігова пам’ятна монета «Антонівський міст» ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.Проте її реверс — тематичний та містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту, що роблять його цікавим і оригінальним.Як і всі інші обігові монети, монета «Антонівський міст» обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України.В готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.