У Києві пролунали вибухи

У Києві пролунали вибухи
Сьогодні зранку, 11 листопада, у Києві та області пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

У Київській області також працювала ППО, поінформували в обласній військовій адміністрації.

Згодом Кличко повідомив, що, за інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було.

"Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи", - зазначив він.

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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