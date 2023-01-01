У Києві пролунали вибухи





Про це Віталій Кличко.



"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.



У Київській області також працювала ППО, поінформували в обласній військовій адміністрації.



Згодом Кличко повідомив, що, за інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було.



"Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи", - зазначив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні зранку, 11 листопада, у Києві та області пролунали вибухи.Про це повідомив міський голова столиці"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.У Київській області також працювала ППО, поінформували в обласній військовій адміністрації.Згодом Кличко повідомив, що, за інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було."Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи", - зазначив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію