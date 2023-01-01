У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 08:42
Сьогодні зранку, 11 листопада, у Києві та області пролунали вибухи.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
У Київській області також працювала ППО, поінформували в обласній військовій адміністрації.
Згодом Кличко повідомив, що, за інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було.
"Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи", - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
У Київській області також працювала ППО, поінформували в обласній військовій адміністрації.
Згодом Кличко повідомив, що, за інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було.
"Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи", - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Померла волинянка, яка боролась з важкою хворобою
Сьогодні, 09:30
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 08:42
За $7 тисяч купив довідку: на Волині судили ухилянта з Київщини
Сьогодні, 08:19
Нацбанк вводить в обіг нову монету - «Антонівський міст»
Сьогодні, 07:12