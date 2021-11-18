Померла волинянка, яка боролась з важкою хворобою

Тетяни Куценко із Нововолинська, яка багато років боролася із важкою хворобою.



Про це



"Сьогодні наша Тетяна покинула нас. Царство небесне", - йдеться у дописі.



Раніше жінка повідомляла, що лікування препаратом "Ібранс" не дає вже результатів.



"Ібранс" більше не діє. Окрім того, дуже багато з'явилося метастазів в печінці і аналізи такі, що навіть хімію невідомо, чи можна капати. Буду шукати звичайно щось, але надії мало. "Ібранс" допомагав 60 курсів", - написала вона.



Нагадаємо, що Тетяна Куценко, мама двох дівчаток,

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