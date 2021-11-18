Померла волинянка, яка боролась з важкою хворобою

Померла волинянка, яка боролась з важкою хворобою
Сьогодні, 11 листопада, стало відомо про смерть Тетяни Куценко із Нововолинська, яка багато років боролася із важкою хворобою.

Про це повідомили у соцмережах.

"Сьогодні наша Тетяна покинула нас. Царство небесне", - йдеться у дописі.

Раніше жінка повідомляла, що лікування препаратом "Ібранс" не дає вже результатів.

"Ібранс" більше не діє. Окрім того, дуже багато з'явилося метастазів в печінці і аналізи такі, що навіть хімію невідомо, чи можна капати. Буду шукати звичайно щось, але надії мало. "Ібранс" допомагав 60 курсів", - написала вона.

Нагадаємо, що Тетяна Куценко, мама двох дівчаток, багато років боролася з важкою хворобою.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, хвороба, смерть
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