На Волині у пожежі загинув 48-річний чоловік

Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських будівлях.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Уранці працівники 8 ДПРЧ приборкали горіння в літній кухні у с. Підцир'я, що виникло через несправність пічного опалення, а о 17:23 працівники 20 ДПРП та місцевої пожежної охорони с. Білостік ліквідували пожежу цегляної господарської будівлі в селищі Торчин, до якої, за попередніми даними, призвела необережність під час куріння власника.Імовірно, з цієї ж причини трапилася пожежа з трагічними наслідками. Повідомлення про пожежу в с. Кам'янка Шацької громади надійшло на лінію 101 о 21:58, на цей момент полум'я сягнуло перекриття й даху дерев'яної оселі.На місці події працювали рятувальники 11 ДПРЧ та пожежники місцевих команд сіл Пульмо і Піща. В охопленій вогнем кімнаті вони виявили тіло власника, 1975 року народження, без ознак життя.Горіння ліквідували о 23:08.Обставини загибелі чоловіка встановлюються.Крім того, працівники ДСНС двічі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків дорожньо-транспортної пригоди та аварійне відкривання дверей до помешкання, де перебувала людина, яка потребувала медичної допомоги.