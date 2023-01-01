На Волині у пожежі загинув 48-річний чоловік
Сьогодні, 10:05
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських будівлях.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Уранці працівники 8 ДПРЧ приборкали горіння в літній кухні у с. Підцир'я, що виникло через несправність пічного опалення, а о 17:23 працівники 20 ДПРП та місцевої пожежної охорони с. Білостік ліквідували пожежу цегляної господарської будівлі в селищі Торчин, до якої, за попередніми даними, призвела необережність під час куріння власника.
Імовірно, з цієї ж причини трапилася пожежа з трагічними наслідками. Повідомлення про пожежу в с. Кам'янка Шацької громади надійшло на лінію 101 о 21:58, на цей момент полум'я сягнуло перекриття й даху дерев'яної оселі.
На місці події працювали рятувальники 11 ДПРЧ та пожежники місцевих команд сіл Пульмо і Піща. В охопленій вогнем кімнаті вони виявили тіло власника, 1975 року народження, без ознак життя.
Горіння ліквідували о 23:08.
Обставини загибелі чоловіка встановлюються.
Крім того, працівники ДСНС двічі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків дорожньо-транспортної пригоди та аварійне відкривання дверей до помешкання, де перебувала людина, яка потребувала медичної допомоги.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Уранці працівники 8 ДПРЧ приборкали горіння в літній кухні у с. Підцир'я, що виникло через несправність пічного опалення, а о 17:23 працівники 20 ДПРП та місцевої пожежної охорони с. Білостік ліквідували пожежу цегляної господарської будівлі в селищі Торчин, до якої, за попередніми даними, призвела необережність під час куріння власника.
Імовірно, з цієї ж причини трапилася пожежа з трагічними наслідками. Повідомлення про пожежу в с. Кам'янка Шацької громади надійшло на лінію 101 о 21:58, на цей момент полум'я сягнуло перекриття й даху дерев'яної оселі.
На місці події працювали рятувальники 11 ДПРЧ та пожежники місцевих команд сіл Пульмо і Піща. В охопленій вогнем кімнаті вони виявили тіло власника, 1975 року народження, без ознак життя.
Горіння ліквідували о 23:08.
Обставини загибелі чоловіка встановлюються.
Крім того, працівники ДСНС двічі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків дорожньо-транспортної пригоди та аварійне відкривання дверей до помешкання, де перебувала людина, яка потребувала медичної допомоги.
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