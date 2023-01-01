Курс валют у Луцьку 11 листопада
Сьогодні, 11:05
11 листопада готівковий курс долара становить 37.55, продають його за 37.65.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.15, а продають за 40.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.15, а продають за 40.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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