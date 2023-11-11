Вибухи в Києві: рф стріляла балістикою, дві ракети влучили у поле





Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, пише



"За попередньою інформацією, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи.



Була робота ППО, відпрацювала ППО Києва по балістиці…", - йдеться в повідомленні.



Ігнат вкотре пояснив, що тривога після атаки може вмикатися у разі обстрілу балістикою, оскільки ракети такого типу летять дуже швидко і важко помітні на радарі.



У КОВА уточнили, що після нічних атак Київської області безпілотниками, росія вранці запустила балістичні ракети.



За даними влади, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.



Проте в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.



Нагадаємо, що мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.



Згодом Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці 11 листопада поблизу Києва працювала протиповітряна оборона, тому в місті було чути вибухи.

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