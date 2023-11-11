Вибухи в Києві: рф стріляла балістикою, дві ракети влучили у поле

Вибухи в Києві: рф стріляла балістикою, дві ракети влучили у поле
Речник Повітряних сил повідомив, що ранкові вибухи у Києві – це робота ППО після того, як росія атакувала балістикою.

Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

"За попередньою інформацією, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи.

Була робота ППО, відпрацювала ППО Києва по балістиці…", - йдеться в повідомленні.

Ігнат вкотре пояснив, що тривога після атаки може вмикатися у разі обстрілу балістикою, оскільки ракети такого типу летять дуже швидко і важко помітні на радарі.

У КОВА уточнили, що після нічних атак Київської області безпілотниками, росія вранці запустила балістичні ракети.

За даними влади, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

Проте в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

Нагадаємо, що мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.

Згодом Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці 11 листопада поблизу Києва працювала протиповітряна оборона, тому в місті було чути вибухи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, вибухи, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 11 листопада
Сьогодні, 11:05
Вибухи в Києві: рф стріляла балістикою, дві ракети влучили у поле
Сьогодні, 10:30
На Волині у пожежі загинув 48-річний чоловік
Сьогодні, 10:05
Страйк польських перевізників: на в'їзд в Україну очікує близько 2500 машин
Сьогодні, 09:42
Померла волинянка, яка боролась з важкою хворобою
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
У Києві пролунали вибухи У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 08:42
Атака росії на Київ: у Дарницькому районі постраждали 7 людей, серед них - дитина Атака росії на Київ: у Дарницькому районі постраждали 7 людей, серед них - дитина
21 вересень, 10:19
Росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО Росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО
06 вересень, 08:59
Довічне ув’язнення загрожує 23-річному одеситу, який «готував» новий ракетний обстріл Києва Довічне ув’язнення загрожує 23-річному одеситу, який «готував» новий ракетний обстріл Києва
17 серпень, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 11 листопада
Сьогодні, 11:05
 0
Вибухи в Києві: рф стріляла балістикою, дві ракети влучили у поле
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині у пожежі загинув 48-річний чоловік
Сьогодні, 10:05
 0
Страйк польських перевізників: на в'їзд в Україну очікує близько 2500 машин
Сьогодні, 09:42
 0
Померла волинянка, яка боролась з важкою хворобою
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8