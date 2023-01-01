Збройні сили знищили за добу 1 130 російських загарбників





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:



■ особового складу ‒ близько 31 0650 (+1130) осіб,



■ танків ‒ 5342 (+25) од,



■ бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,



■ артилерійських систем – 7527 (+38) од,



■ РСЗВ – 879 (+2) од,



■ засобів ППО ‒ 579 (+1) од,



■ літаків – 322 (+0) од,



■ гелікоптерів – 324 (+0) од,



■ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),



■ крилатих ракет ‒ 1559 (+1),



■ кораблів/катерів ‒ 22 (+2) од,



■ підводних човнів - 1 (+0) од,



■ автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,



■ спеціальна техніка ‒ 1069 (+9)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили знищили 1 130 російських загарбників.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.■ особового складу ‒ близько 31 0650 (+1130) осіб,■ танків ‒ 5342 (+25) од,■ бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,■ артилерійських систем – 7527 (+38) од,■ РСЗВ – 879 (+2) од,■ засобів ППО ‒ 579 (+1) од,■ літаків – 322 (+0) од,■ гелікоптерів – 324 (+0) од,■ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),■ крилатих ракет ‒ 1559 (+1),■ кораблів/катерів ‒ 22 (+2) од,■ підводних човнів - 1 (+0) од,■ автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,■ спеціальна техніка ‒ 1069 (+9)

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