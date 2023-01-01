Збройні сили знищили за добу 1 130 російських загарбників
Сьогодні, 11:25
За минулу добу Збройні сили знищили 1 130 російських загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:
■ особового складу ‒ близько 31 0650 (+1130) осіб,
■ танків ‒ 5342 (+25) од,
■ бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,
■ артилерійських систем – 7527 (+38) од,
■ РСЗВ – 879 (+2) од,
■ засобів ППО ‒ 579 (+1) од,
■ літаків – 322 (+0) од,
■ гелікоптерів – 324 (+0) од,
■ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),
■ крилатих ракет ‒ 1559 (+1),
■ кораблів/катерів ‒ 22 (+2) од,
■ підводних човнів - 1 (+0) од,
■ автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,
■ спеціальна техніка ‒ 1069 (+9)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:
■ особового складу ‒ близько 31 0650 (+1130) осіб,
■ танків ‒ 5342 (+25) од,
■ бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,
■ артилерійських систем – 7527 (+38) од,
■ РСЗВ – 879 (+2) од,
■ засобів ППО ‒ 579 (+1) од,
■ літаків – 322 (+0) од,
■ гелікоптерів – 324 (+0) од,
■ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),
■ крилатих ракет ‒ 1559 (+1),
■ кораблів/катерів ‒ 22 (+2) од,
■ підводних човнів - 1 (+0) од,
■ автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,
■ спеціальна техніка ‒ 1069 (+9)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Збройні сили знищили за добу 1 130 російських загарбників
Сьогодні, 11:25
Курс валют у Луцьку 11 листопада
Сьогодні, 11:05