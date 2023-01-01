Збройні сили знищили за добу 1 130 російських загарбників

Збройні сили знищили за добу 1 130 російських загарбників
За минулу добу Збройні сили знищили 1 130 російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:

■ особового складу ‒ близько 31 0650 (+1130) осіб,

■ танків ‒ 5342 (+25) од,

■ бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,

■ артилерійських систем – 7527 (+38) од,

■ РСЗВ – 879 (+2) од,

■ засобів ППО ‒ 579 (+1) од,

■ літаків – 322 (+0) од,

■ гелікоптерів – 324 (+0) од,

■ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),

■ крилатих ракет ‒ 1559 (+1),

■ кораблів/катерів ‒ 22 (+2) од,

■ підводних човнів - 1 (+0) од,

■ автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,

■ спеціальна техніка ‒ 1069 (+9)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На рідну Волинь «На щиті» повертається 21-річний Герой Михайло Боярчук
Сьогодні, 12:00
Волинський музей українського війська передав ікону-реліквію бійцям 100 бригади ТрО
Сьогодні, 11:40
Збройні сили знищили за добу 1 130 російських загарбників
Сьогодні, 11:25
Курс валют у Луцьку 11 листопада
Сьогодні, 11:05
Вибухи в Києві: рф стріляла балістикою, дві ракети влучили у поле
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Українські військові ліквідували за добу ще понад тисячу російських вояк Українські військові ліквідували за добу ще понад тисячу російських вояк
09 листопад, 09:20
За минулу добу захисники ліквідували ще 850 російських вояк За минулу добу захисники ліквідували ще 850 російських вояк
03 листопад, 09:50
Росія втратила в загарбницькій війні понад 300 тисяч військових Росія втратила в загарбницькій війні понад 300 тисяч військових
31 жовтень, 09:20
Збройні сили за добу знищили ще 810 окупантів Збройні сили за добу знищили ще 810 окупантів
26 жовтень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни активізувалися під Авдіївкою, – Сили оборони
Сьогодні, 12:24
 0
На рідну Волинь «На щиті» повертається 21-річний Герой Михайло Боярчук
Сьогодні, 12:00
 0
Волинський музей українського війська передав ікону-реліквію бійцям 100 бригади ТрО
Сьогодні, 11:40
 0
Збройні сили знищили за добу 1 130 російських загарбників
Сьогодні, 11:25
 0
Курс валют у Луцьку 11 листопада
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8